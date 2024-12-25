У Києві організовують безкоштовні різдвяні екскурсії та лекції: коли і як можна потрапити
У Києві у напередодні нового року проведуть безкоштовні екскурсії, лекції та прогулянки містом. Програми складені з урахуванням безпекової ситуації.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації.
Управління туризму та промоцій КМДА спільно з Київським центром розвитку туризму підготували святкову програму, яка включає дві екскурсії, пізнавальний лекторій та прогулянки містом. Участь у заходах – безкоштовна, але за умови попередньої реєстрації. Учасники отримають підтвердження реєстрації на електронну пошту або через телефонний дзвінок.
Екскурсійні маршрути адаптовані до умов воєнного стану, тому в разі повітряної тривоги учасники зможуть скористатися найближчими укриттями.
Програма заходів
Екскурсія "Нивські етюди". Прогулянка вулицями мікрорайону Нивки з історіями про видатних людей, які там жили й працювали, та знайомством із творчістю художниці-шістдесятниці.
- Дата: 27 грудня (п’ятниця), 13:00
- Реєстрація: https://forms.gle/dvrumSD2vhCHzoEY6
Екскурсія "Від Миколая до Різдва". Атмосферна прогулянка Подолом, де розповідатимуть про історію Дня святого Миколая, цікаві факти свята та пов’язані з ним об’єкти.
- Дата: 27 грудня (п’ятниця), 14:00
- Реєстрація: https://forms.gle/EPM8efbo9T5sg2AS7
Екскурсія "Різдвяні традиції між двома дзвіницями". Розповідь про різдвяні традиції, постать святого Миколая, символіку та обереги зимових свят.
- Дата: 28 грудня (субота), 12:00
- Реєстрація: https://forms.gle/aH6KvTWTxzhbLzAz7
Лекторій "Становлення сучасної Оболоні". Історія одного з найвідоміших районів Києва – від його створення до сьогодення, а також видатні особистості, пов’язані з цим місцем.
- Дата: 28 грудня (субота), 14:00.
- Реєстрація: https://forms.gle/1rz2GiY9RLRHH4eD9.
Екскурсія "Київ незвичний – від минулого до сьогодення". Захоплююча подорож незвичними місцями столиці та розповіді про їхні цікаві історії.
- Дата: 29 грудня (неділя), 12:00.
- Реєстрація: https://forms.gle/jZN9P5Ti9kbx821x7
Нагадаємо, зимовий Київ перетворюється на справжню казку: місто наповнюється різдвяним духом, яскравими вогнями та чарівною атмосферою. У різних районах столиці відкриваються святкові локації, де можна насолодитися зимовими розвагами, зробити атмосферні фото та провести час із близькими. РБК-Україна розповідало, про найцікавіші різдвяні місця Києва, які подарують тепло святкового настрою та незабутні враження.
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