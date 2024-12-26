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Новий рік 2025. Який вигляд мають головні ялинки в різних містах України (фото)

Україна, Четвер 26 грудня 2024 06:20
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Новий рік 2025. Який вигляд мають головні ялинки в різних містах України (фото) Фото: Новорічні ялинки 2025 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Катерина Творожнікова

Новий рік 2025 - це чарівний час, щоб попрощатися зі старим і відкрити двері для нового. І хоча повномасштабна війна триває, у багатьох містах України все ж встановили святкові ялинки.

РБК-Україна розповідає, як виглядають головні ялинки в різних містах України.

Одним із головних атрибутів Нового року та Різдва є ялинка. Традиція прикрашати дерево з’явилась понад 2000 років тому. Тоді люди вважали, що всі дерева наділені добрими силами, що в них живуть добрі духи. Для того, щоб задобрити духів та отримати їхню прихильність, вони розвішували на деревах подарунки та пригощання.

Київ та область

Головну ялинку країни урочисто відкрили 6 грудня. Зокрема, її встановили на Софійській площі за кошти меценатів. Це штучна 15-метрова ялинка білого кольору, який "символізує початок світлого й чистого шляху". Святкове дерево прикрасили двома тисячами іграшок та двома кілометрами гірлянд.

Новий рік 2025. Який вигляд мають головні ялинки в різних містах України (фото)

Головна ялинка України (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Головну ялинку міста Ірпінь Київської області встановили на Центральній площі. Окрім неї, площу також прикрасили святковими ілюмінаціями. До того ж, навколо головної новорічної красуні встановили маленькі ялинки.

Новий рік 2025. Який вигляд мають головні ялинки в різних містах України (фото)

Ірпінська ялинка (фото: facebook.com_IrpinCityCouncil)

У місті Буча головну ялинку встановили на центральній Київській площі. Як і головну ялинку країни, бучанську - облаштували за підтримки місцевих меценатів. Святкове дерево прикрасили іграшками з торішніх свят.

Новий рік 2025. Який вигляд мають головні ялинки в різних містах України (фото)

Головна ялинка Бучі (фото: facebook.com thebuchacity)

Дніпро

У Дніпрі встановили новорічні ялинки на чотирьох локаціях. Зокрема, у парках - Новокодацький, Шевченка. А також у Прибережному та Західному скверах.

У Дніпровській міській раді зазначили, що урочисте відкриття ялинки у Новокодацькому парку заплановано на 27 грудня. Захід проходитиме з невеликою концертною програмою.

Новий рік 2025. Який вигляд мають головні ялинки в різних містах України (фото)

Ялинка у місті Дніпро (фото: dniprorada.gov.ua)

Харків

Головну ялинку Харкова знову встановили на станції метро "Університет". До повномасштабної війни дерево стояло в Центральному парку. Зокрема, це штучна 6-метрова ялинка. Окрім того, цього року комунальники прикрасили ще 2 станції метрополітену - "Історичний музей" та "Наукова".

Новий рік 2025. Який вигляд мають головні ялинки в різних містах України (фото)

Харківська ялинка (фото: Getty Images)

Львів

Головну ялинку Львова подарувала сім’я Підвірних із села Бірки Львівської області. Висота цьогорічного святкового дерева сягнула близько 16 метрів, а його вік складає приблизно 20 років. Ялинку прикрасили ілюмінацією, а на верхівку встановили протитанковий "їжак".

Новий рік 2025. Який вигляд мають головні ялинки в різних містах України (фото)

Львівська ялинка (фото: facebook.com_lviv.adm)

Суми

Вже третій рік поспіль головну ялинку міста Суми встановили за кошти підприємців. Цьогоріч новорічна красуня засяяла біля фонтану "Садко". Окрім дерева, у місті встановили святкові інсталяції та фотозони.

Новий рік 2025. Який вигляд мають головні ялинки в різних містах України (фото)

Сумська ялинка (фото: facebook.com_kordonmedia)

Одеса

Цьогоріч головну ялинку Одеси встановили на вулиці Дерибасівській. Штучне дерево належить місту. Висота одеської ялинки - 20 метрів. Окрім новорічної красуні, у місті традиційно встановили новорічні фігури, біля яких можна зробити фото.

Новий рік 2025. Який вигляд мають головні ялинки в різних містах України (фото)

Головна ялинка Одеси (фото: Getty Images)

Полтава

У центрі Полтави, на Театральній площі, встановили головну міську ялинку. Цього року її поставили за кошти меценатів. Висота ялинки - близько 10 метрів. Поруч зі святковим деревом працює благодійний ярмарок.

Новий рік 2025. Який вигляд мають головні ялинки в різних містах України (фото)

Головна ялинка Полтави (фото: poltava.to)

Кропивницький

Вже третій рік поспіль у Кропивницькому прикрашають 12 ялинок, що ростуть на площі перед міською радою. На площі також працює "різдвяне містечко", де кропивничани та гості міста можуть скуштувати солодощі та гарячі напої. Окрім цього, у Туристично-інформаційному центрі облаштували новорічну Резиденцію Святого Миколая, де усі охочі можуть сфотографуватися.

Новий рік 2025. Який вигляд мають головні ялинки в різних містах України (фото)

Кропивницькі ялинки (фото: facebook.com_krrada.official)

Чернівці

Цьогоріч головну ялинку у місті Чернівці засвітили вперше за час повномасштабної війни. Штучне дерево прикрасили лише гірляндами. 18-метрову ялинку встановили у районі Соборної площі на проїжджій частині - навпроти скверу Дня вишиванки.

Новий рік 2025. Який вигляд мають головні ялинки в різних містах України (фото)

Головна ялинка Чернівців (фото: скрін відео)

Тернопіль

Головну ялинку Тернополя встановили на Театральному майдані. Цьогоріч ілюмінація на дереві у синьо-жовтих кольорах. Окрім того, біля ялинки встановили традиційний різдвяний вертеп. Зазначається, що штучне дерево, заввишки 18,5 метрів, купили 12 років тому.

Новий рік 2025. Який вигляд мають головні ялинки в різних містах України (фото)

Тернопільська ялинка (фото: ternopilcity.gov.ua)

Рівне

У центрі Рівного, на Театральній площі, засвітили головну міську ялинку. Навколо штучного дерева розташований різдвяний ярмарок. Ярмарок проходить і в самому театрі. Зокрема, локація працюватиме до 21 січня 2025 року.

Новий рік 2025. Який вигляд мають головні ялинки в різних містах України (фото)

Головна ялинка Рівного (фото: rivne.online)

Івано-Франківськ

У парку імені Тараса Шевченка в Івано-Франківську встановили головну ялинку міста. Як і минулого року, новорічна красуня - штучна. Окрім ялинки, у парку також встановили будиночок Миколая, де діти можуть написати лист та намалювати малюнок для захисників України.

Новий рік 2025. Який вигляд мають головні ялинки в різних містах України (фото)

Івано-Франківська ялинка (фото: facebook.com/mrada.if.ua)

Луцьк

Як і в попередні роки, цьогоріч у Луцьку прикрасили три ялинки. Зокрема, які ростуть на Театральному майдані. Ялинки прикрасили гірляндами, а поруч облаштували різдвяно-новорічну локацію. Зважаючи на повномасштабну війну, в місті не буде гучних концертів. Однак для жителів Луцька та гостей міста підготували розважальну програму.

Новий рік 2025. Який вигляд мають головні ялинки в різних містах України (фото)

Головні ялинки Луцька (фото: volynnews.com)

Раніше ми писали про те, що у Києві організовують безкоштовні різдвяні екскурсії та лекції.

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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: прес-служба Київської міської військової адміністрації, офіційний сайт Рівненського драмтеатру, прес-служба Ірпінської міської ради, прес-служба Бучанської міської ради, офіційний сайт Дніпровської міської ради, "Суспільне Полтава", "Суспільне Одеса", прес-служба Луцької міської ради, Facebook міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа, офіційний сайт Тернопільської міської ради, "Суспільне Чернівці"

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