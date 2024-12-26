Новый год 2025. Как выглядят главные елки в разных городах Украины (фото)

Новый год 2025 - это волшебное время, чтобы попрощаться со старым и открыть двери для нового. И хотя полномасштабная война продолжается, во многих городах Украины все же установили праздничные елки.

Одним из главных атрибутов Нового года и Рождества является елка. Традиция украшать дерево появилась более 2000 лет назад. Тогда люди считали, что все деревья наделены добрыми силами, что в них живут добрые духи. Для того, чтобы задобрить духов и получить их благосклонность, они развешивали на деревьях подарки и угощения.

Киев и область

Главную елку страны торжественно открыли 6 декабря. В частности, ее установили на Софийской площади за средства меценатов. Это искусственная 15-метровая елка белого цвета, который "символизирует начало светлого и чистого пути". Праздничное дерево украсили двумя тысячами игрушек и двумя километрами гирлянд.

Главная елка Украины (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Главную елку города Ирпень Киевской области установили на Центральной площади. Кроме нее, площадь также украсили праздничными иллюминациями. К тому же, вокруг главной новогодней красавицы установили маленькие елки.

Ирпенская елка (фото: facebook.com_IrpinCityCouncil)

В городе Буча главную елку установили на центральной Киевской площади. Как и главную елку страны, бучанскую - обустроили при поддержке местных меценатов. Праздничное дерево украсили игрушками с прошлогодних праздников.

Главная елка Бучи (фото: facebook.com thebuchacity)

Днепр

В Днепре установили новогодние елки на четырех локациях. В частности, в парках - Новокодакский, Шевченко. А также в Прибрежном и Западном скверах.

В Днепровском городском совете отметили, что торжественное открытие елки в Новокодакском парке запланировано на 27 декабря. Мероприятие будет проходить с небольшой концертной программой.

Елка в городе Днепр (фото: dniprorada.gov.ua)

Харьков

Главную елку Харькова снова установили на станции метро "Университет". До полномасштабной войны дерево стояло в Центральном парке. В частности, это искусственная 6-метровая елка. Кроме того, в этом году коммунальщики украсили еще 2 станции метрополитена - "Исторический музей" и "Научная".

Харьковская елка (фото: Getty Images)

Львов

Главную елку Львова подарила семья Подворных из села Борки Львовской области. Высота нынешнего праздничного дерева достигла около 16 метров, а его возраст составляет примерно 20 лет. Елку украсили иллюминацией, а на верхушку установили противотанковый "еж".

Львовская елка (фото: facebook.com_lviv.adm)

Сумы

Уже третий год подряд главную елку города Сумы установили за средства предпринимателей. В этом году новогодняя красавица засияла возле фонтана "Садко". Кроме дерева, в городе установили праздничные инсталляции и фотозоны.

Сумская елка (фото: facebook.com_kordonmedia)

Одесса

В этом году главную елку Одессы установили на улице Дерибасовской. Искусственное дерево принадлежит городу. Высота одесской елки - 20 метров. Кроме новогодней красавицы, в городе традиционно установили новогодние фигуры, возле которых можно сделать фото.

Главная елка Одессы (фото: Getty Images)

Полтава

В центре Полтавы, на Театральной площади, установили главную городскую елку. В этом году ее поставили за средства меценатов. Высота елки - около 10 метров. Рядом с праздничным деревом работает благотворительная ярмарка.

Главная елка Полтавы (фото: poltava.to)

Кропивницкий

Уже третий год подряд в Кропивницком украшают 12 елок, растущих на площади перед городским советом. На площади также работает "рождественский городок", где кропивничане и гости города могут попробовать сладости и горячие напитки. Кроме этого, в Туристско-информационном центре обустроили новогоднюю Резиденцию Святого Николая, где все желающие могут сфотографироваться.

Кропивницкие елки (фото: facebook.com_krrada.official)

Черновцы

В этом году главную елку в городе Черновцы зажгли впервые за время полномасштабной войны. Искусственное дерево украсили только гирляндами. 18-метровую елку установили в районе Соборной площади на проезжей части - напротив сквера Дня вышиванки.

Главная елка Черновцов (фото: скрин видео)

Тернополь

Главную елку Тернополя установили на Театральной площади. В этом году иллюминация на дереве в сине-желтых цветах. Кроме того, возле елки установили традиционный рождественский вертеп. Отмечается, что искусственное дерево, высотой 18,5 метров, купили 12 лет назад.

Тернопольская елка (фото: ternopilcity.gov.ua)

Ровно

В центре Ровно, на Театральной площади, зажгли главную городскую елку. Вокруг искусственного дерева расположена рождественская ярмарка. Ярмарка проходит и в самом театре. В частности, локация будет работать до 21 января 2025 года.

Главная елка Ровно (фото: rivne.online)

Ивано-Франковск

В парке имени Тараса Шевченко в Ивано-Франковске установили главную елку города. Как и в прошлом году, новогодняя красавица - искусственная. Кроме елки, в парке также установили домик Николая, где дети могут написать письмо и нарисовать рисунок для защитников Украины.

Ивано-Франковская елка (фото: facebook.com/mrada.if.ua)

Луцк

Как и в предыдущие годы, в этом году в Луцке украсили три елки. В частности, которые растут на Театральной площади. Елки украсили гирляндами, а рядом обустроили рождественско-новогоднюю локацию. Несмотря на полномасштабную войну, в городе не будет громких концертов. Однако для жителей Луцка и гостей города подготовили развлекательную программу.

Главные елки Луцка (фото: volynnews.com)