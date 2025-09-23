Як виглядатиме нова ДПА у 4 класі: головні зміни, які варто знати батькам

В Україні планують оновити державну підсумкову атестацію для учнів 4-х класів. Вона частково набуде елементів зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), але не буде іспитом у звичному сенсі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
ДПА проходитиме у школі, у звичному класі та з власним учителем. Для дітей це буде комплексна контрольна робота з цікавими завданнями, а не стресовий іспит.
Ключові особливості:
Оцінювання охоплюватиме мовно-літературну та математичну освітні галузі. Завдання будуть компетентнісними: наприклад, робота з текстами, створення власних повідомлень, задачі з математики, пов’язані з повсякденними ситуаціями.
Мета ДПА-4 - не визначати подальше навчання дитини, а дати школам, учителям і батькам зрозумілий аналіз знань.
Школа зможе побачити сильні та слабкі сторони освітнього процесу. Учитель дізнається, де учням потрібна додаткова підтримка.
Батьки отримають картину того, що дитина вже добре вміє, а над чим варто ще попрацювати.
Оцінки виставлятимуть у 12-бальній шкалі, але результати не матимуть наслідків для подальшого навчання.
Жодної спеціальної підготовки не потрібно. Достатньо звичного навчання у школі. Важливо, щоб батьки не створювали зайвого стресу й пояснювали дитині: це не іспит, а можливість перевірити свої сили.
Пілотування ДПА на рівні початкової школи планують розпочати навесні 2026 року серед 10 тисяч четверокласників. У 2027 році можливе масове впровадження нового формату, залежно від безпекової ситуації.
Розробку цифрової платформи для збирання та аналізу результатів фінансує Світовий банк у межах програми LEARN.
Нова українська школа (НУШ) вже повністю реалізується на рівні початкової освіти. В УЦОЯО наголошують, що тому саме тут доцільно почати оновлення ДПА. Для 9-х класів пілотування розпочнеться лише з 2026 року, а повноцінний запуск можливий не раніше 2029-го.
Раніше РКБ-Україна писало, що з 2027 року в Україні відновлять ДПА для 4-х класів у форматі ЗНО. Це повернення до практики ДПА, яку скасували після початку повномасштабної війни.
Також ми розповідали про тривалість навчального року 2025-2026 та орієнтовні дати осінніх канікул в Україні. Формально навчання триває з 1 вересня до 30 червня, але конкретні строки й канікули визначають школи самостійно залежно від ситуації. Орієнтовно осінні канікули заплановані на 27 жовтня - 2 листопада 2025 року.