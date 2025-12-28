Як виглядати стильно без зайвих витрат: модні "луки" з джинсами від дружини Остапчука

Дружина відомого телеведучого Володимира Остапчука Катерина показала базові речі на холодний сезон. Блогерка демонструє виважений підхід до гардероба, де ключову роль відіграють джинси - універсальна основа сучасного міського стилю.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Який "лук" вибрала дружина Остапчука

Сірий монохром і спорт-шик

Один із луків Катерини побудований на монохромній сірій палітрі.

Вона поєднала джинси вільного крою з трикотажним кардиганом на блискавці, виконаним у тій самій гамі. Такий прийом візуально витягує силует і створює ефект цілісного, продуманого образу. Фактурний рубчик на кардигані додає вертикалі, а отже - легкості та стрункості.

Образ органічно доповнюють класичні білі кеди. Це рішення не лише практичне, а й стилістично вивірене: спортивне взуття балансує стриманий монохром і робить "лук" максимально адаптованим до ритму великого міста.

Саме так сьогодні виглядає оновлений sport-chic - без надмірної демонстративності, але з чітким відчуттям тренду.

Катерина Остапчук (фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa)

Затишний casual з акцентом на фактури

Для прохолодних днів Катерина обирає більш теплі й м’які поєднання. Класичні сині джинси прямого крою з високою посадкою вона комбінує з об’ємним світлим джемпером із пухнастою текстурою.

Контраст між щільним денімом і повітряним верхом додає образу глибини та візуального об’єму, не перевантажуючи його.

Окремої уваги заслуговує вибір взуття - двоколірні балетки від всесвітньо відомого бренду Chanel. Бежевий відтінок із чорним носком вносить нотку французької елегантності та робить повсякденний лук більш жіночним.

Це приклад того, як одна деталь здатна змінити загальне сприйняття образу, перевівши його з простого casual у продуманий міський стиль.

Дружина Остапчука показала модні джинси (фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa)

Багатошаровість і "тиха розкіш"

Ще один вдалий прийом, який активно використовує Катерина Остапчук, - багатошаровість.

Сірі джинси стають базою для поєднання з білим джемпером і трендовим пальтом-шарфом у стриманій сірій гамі. Такий верхній одяг не лише актуальний, а й функціональний: він формує чіткий силует і водночас додає образу динаміки.

Цей "лук" цілком відповідає естетиці quiet luxury - стилю, де на перший план виходять якість тканин, чисті лінії та гармонійні відтінки. Відсутність яскравих логотипів і зайвих акцентів лише підкреслює продуманість образу.

"Лук" Катерини Остапчук (фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa)

Чому ці образи працюють

Успіх джинсових луків Катерини - у деталях. Вона обирає моделі з правильною посадкою, які підкреслюють талію та формують пропорції.

Спокійна колірна палітра - сірий, бежевий, класичний синій - дозволяє легко комбінувати речі між собою та створювати нові образи без кардинального оновлення гардероба.

Не менш важливу роль відіграє поєднання фактур: денім, трикотаж, вовна та пухнастий текстиль формують візуально багатий, але стриманий ансамбль. Саме така формула сьогодні вважається універсальною для міжсезоння та холодної пори року, коли комфорт і стиль мають працювати разом.

Дружина Володимира Остапчука (фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa)