ua en ru
Вс, 28 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Мода и красота

Как выглядеть стильно без лишних затрат: модные "луки" с джинсами от жены Остапчука

Воскресенье 28 декабря 2025 10:26
UA EN RU
Как выглядеть стильно без лишних затрат: модные "луки" с джинсами от жены Остапчука Екатерина Остапчук (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Жена известного телеведущего Владимира Остапчука Екатерина показала базовые вещи на холодный сезон. Блогерша демонстрирует взвешенный подход к гардеробу, где ключевую роль играют джинсы - универсальная основа современного городского стиля.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какой "лук" выбрала жена Остапчука

Серый монохром и спорт-шик

Один из луков Екатерины построен на монохромной серой палитре.

Она сочетает джинсы свободного кроя с трикотажным кардиганом на молнии, выполненным в той же гамме. Такой прием визуально вытягивает силуэт и создает эффект целостного, продуманного образа. Фактурный рубчик на кардигане добавляет вертикали, а значит - легкости и стройности.

Образ органично дополняют классические белые кеды. Это решение не только практичное, но и стилистически выверенное: спортивная обувь балансирует сдержанный монохром и делает "лук" максимально адаптированным к ритму большого города.

Именно так сегодня выглядит обновленный sport-chic - без чрезмерной демонстративности, но с четким чувством тренда.

Как выглядеть стильно без лишних затрат: модные &quot;луки&quot; с джинсами от жены ОстапчукаЕкатерина Остапчук (фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa)

Уютный casual с акцентом на фактуры

Для прохладных дней Екатерина выбирает более теплые и мягкие сочетания. Классические синие джинсы прямого кроя с высокой посадкой она комбинирует с объемным светлым джемпером с пушистой текстурой.

Контраст между плотным денимом и воздушным верхом добавляет образу глубины и визуального объема, не перегружая его.

Отдельного внимания заслуживает выбор обуви - двухцветные балетки от всемирно известного бренда Chanel. Бежевый оттенок с черным носком вносит нотку французской элегантности и делает повседневный лук более женственным.

Это пример того, как одна деталь способна изменить общее восприятие образа, переведя его из простого casual в продуманный городской стиль.

Как выглядеть стильно без лишних затрат: модные &quot;луки&quot; с джинсами от жены ОстапчукаЖена Остапчука показала модные джинсы (фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa)

Многослойность и "тихая роскошь"

Еще один удачный прием, который активно использует Екатерина Остапчук, - многослойность.

Серые джинсы становятся базой для сочетания с белым джемпером и трендовым пальто-шарфом в сдержанной серой гамме. Такая верхняя одежда не только актуальна, но и функциональна: она формирует четкий силуэт и одновременно добавляет образу динамики.

Этот "лук" вполне соответствует эстетике quiet luxury - стиля, где на первый план выходят качество тканей, чистые линии и гармоничные оттенки. Отсутствие ярких логотипов и лишних акцентов лишь подчеркивает продуманность образа.

Как выглядеть стильно без лишних затрат: модные &quot;луки&quot; с джинсами от жены Остапчука"Лук" Екатерины Остапчук (фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa)

Почему эти образы работают

Успех джинсовых луков Екатерины - в деталях. Она выбирает модели с правильной посадкой, которые подчеркивают талию и формируют пропорции.

Спокойная цветовая палитра - серый, бежевый, классический синий - позволяет легко комбинировать вещи между собой и создавать новые образы без кардинального обновления гардероба.

Не менее важную роль играет сочетание фактур: деним, трикотаж, шерсть и пушистый текстиль формируют визуально богатый, но сдержанный ансамбль. Именно такая формула сегодня считается универсальной для межсезонья и холодного времени года, когда комфорт и стиль должны работать вместе.

Как выглядеть стильно без лишних затрат: модные &quot;луки&quot; с джинсами от жены ОстапчукаЖена Владимира Остапчука (фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Модные тренды Стиль жизни Тренды
Новости
Графики отключений света в Украине на сегодня: список по областям
Графики отключений света в Украине на сегодня: список по областям
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну