Как выглядеть стильно без лишних затрат: модные "луки" с джинсами от жены Остапчука

Жена известного телеведущего Владимира Остапчука Екатерина показала базовые вещи на холодный сезон. Блогерша демонстрирует взвешенный подход к гардеробу, где ключевую роль играют джинсы - универсальная основа современного городского стиля.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какой "лук" выбрала жена Остапчука

Серый монохром и спорт-шик

Один из луков Екатерины построен на монохромной серой палитре.

Она сочетает джинсы свободного кроя с трикотажным кардиганом на молнии, выполненным в той же гамме. Такой прием визуально вытягивает силуэт и создает эффект целостного, продуманного образа. Фактурный рубчик на кардигане добавляет вертикали, а значит - легкости и стройности.

Образ органично дополняют классические белые кеды. Это решение не только практичное, но и стилистически выверенное: спортивная обувь балансирует сдержанный монохром и делает "лук" максимально адаптированным к ритму большого города.

Именно так сегодня выглядит обновленный sport-chic - без чрезмерной демонстративности, но с четким чувством тренда.

Екатерина Остапчук (фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa)

Уютный casual с акцентом на фактуры

Для прохладных дней Екатерина выбирает более теплые и мягкие сочетания. Классические синие джинсы прямого кроя с высокой посадкой она комбинирует с объемным светлым джемпером с пушистой текстурой.

Контраст между плотным денимом и воздушным верхом добавляет образу глубины и визуального объема, не перегружая его.

Отдельного внимания заслуживает выбор обуви - двухцветные балетки от всемирно известного бренда Chanel. Бежевый оттенок с черным носком вносит нотку французской элегантности и делает повседневный лук более женственным.

Это пример того, как одна деталь способна изменить общее восприятие образа, переведя его из простого casual в продуманный городской стиль.

Жена Остапчука показала модные джинсы (фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa)

Многослойность и "тихая роскошь"

Еще один удачный прием, который активно использует Екатерина Остапчук, - многослойность.

Серые джинсы становятся базой для сочетания с белым джемпером и трендовым пальто-шарфом в сдержанной серой гамме. Такая верхняя одежда не только актуальна, но и функциональна: она формирует четкий силуэт и одновременно добавляет образу динамики.

Этот "лук" вполне соответствует эстетике quiet luxury - стиля, где на первый план выходят качество тканей, чистые линии и гармоничные оттенки. Отсутствие ярких логотипов и лишних акцентов лишь подчеркивает продуманность образа.

"Лук" Екатерины Остапчук (фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa)

Почему эти образы работают

Успех джинсовых луков Екатерины - в деталях. Она выбирает модели с правильной посадкой, которые подчеркивают талию и формируют пропорции.

Спокойная цветовая палитра - серый, бежевый, классический синий - позволяет легко комбинировать вещи между собой и создавать новые образы без кардинального обновления гардероба.

Не менее важную роль играет сочетание фактур: деним, трикотаж, шерсть и пушистый текстиль формируют визуально богатый, но сдержанный ансамбль. Именно такая формула сегодня считается универсальной для межсезонья и холодного времени года, когда комфорт и стиль должны работать вместе.

Жена Владимира Остапчука (фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa)