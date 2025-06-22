Как выглядеть на миллион летом 2025: стильные образы для идеального отпуска

Летний гардероб 2025 - это сочетание легкости, природных тканей и удобных силуэтов. В центре внимания - льняные костюмы, шелковые юбки, базовые майки и аксессуары, которые легко комбинируются.

РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram фешн-блогерши под ником julia_stylelover рассказывает, какие образы точно выделят вас из серой толпы в отпуске.

"Если вы хотите выглядеть на миллион, чтобы все обратили на вас внимание, это видео для вас. Я расскажу вам примеры самых стильных, самых актуальных образов, которые очень легко складывать. Вещи для них, возможно, уже есть в вашем гардеробе", - отметила она.

Базовая майка

Для первого образа вам понадобится обычная черная майка, но свободная, с низкой широкой проймой.

Дополняем ее широкими, длинными брюками - желательно из льна. В качестве обуви можно взять вьетнамки, сандалии или любую другую удобную обувь. Завершаем лук соломенной шляпкой или шляпкой из рафии, очками, клипсами и пляжной сумкой.

Шелковая юбка в длине макси

Еще один вариант для отпуска - с юбкой макси из шелка или атласа.

"Все, вы заменили брюки на юбку, и образ выглядит так же круто", - подчеркнула стилист.

Длинное платье

Следующий вариант - с платьем в длине макси.

"Оставляем шляпу, очки, клипсы, обувь и сумку, и всю одежду заменим на платье макси. Оно может быть трикотажным, шелковым, но также достаточно свободной", - подчеркнула блогерша.

Шелковый платок

Если платье однотонное, не забываем, что обязательно с собой нужно взять несколько шелковых платков, которые можно повязать на голову, а также на талию. Это придаст образу некой изюминки.

Шелковый костюм

Также стилист рекомендует взять в отпуск костюм - это может быть вариант из шелка или же из льна.

"Шелковый костюм всегда вас выручит, его можно носить комплектом. Также шелковые брюки можно надеть с той же базовой майкой или с футболкой, а также дополнить платком на голову. Образ выходит стильный и минималистичный", - отметила она.

Также отдельно можно носить льняные или шелковые брюки. Их дополняем кроп-топом, сандалиями или вьетнамками - и лук на вечерний променад возле моря готов.

Аксессуары

Стилист отметила, что можно купить недорогую бижутерию, но образ заиграет другими красками.

"Загляните просто в какой-нибудь H&M, Zara, купите золотые браслеты, золотые массивные сережки, кольца и украшайте себя, потому что детали имеют значение", - подчеркнула она.

Льняной костюм

Также на отдых лучше всего взять однотонный костюм из льна.

"Мой мастхэв - это обязательно взять с собой льняной, желательно белый костюм. Он может быть с брюками, он может быть с шортами, а лучше и то и то. И это вариант, опять же, просто пойти на вечеринку, одеть верх от купальника, льняные брюки, шляпу или платок на голову, очки и все. Образ готов", - отметила блогерша.

Вместо однотонного можно присмотреть костюм в полоску и комбинировать его верх или низ с базовыми топами, майками и футболками.