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Как выглядеть элегантно даже на пляже: советы Андре Тана, которые работают безотказно

Понедельник 21 июля 2025 13:41
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Как выглядеть элегантно даже на пляже: советы Андре Тана, которые работают безотказно Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official) 
Автор: Катерина Собкова

Украинский дизайнер Андре Тан поделился простыми, но эффективными правилами, которые помогут выглядеть дорого и уверенно даже на пляже или возле бассейна.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в Instagram стилиста.

"Летний гардероб - это не только о легкости, а об умении сочетать комфорт, элегантность и правильные акценты. Вот вам советы, которые помогут выглядеть стильно и дорого даже у бассейна или на пляже", - отметил дизайнер.

Головные уборы

Выбирайте шляпы из натуральных материалов - соломы или льна. Они не только защищают от солнца, но и придают образу аристократического вида.

Избегайте чрезмерного декора: страз, крупных надписей или блестящих лент. Чем проще - тем изысканнее.

Идеальные цвета: пастель, песочный, белый или классический черный.

Форма: легкая, не громоздкая, с четкой линией полей.

Как выглядеть элегантно даже на пляже: советы Андре Тана, которые работают безотказно

Андре Тан рассказал про летний гардероб (фото: instagram.com/andre_tan_official) 

Ткани - это главная инвестиция

Материал всегда выдает уровень образа. Вещь самого простого кроя из качественной ткани будет выглядеть элегантно и дорого.

Совет: при покупке вещей для отпуска смотрите не только на фасон, но и на состав - синтетика быстро выдает себя на солнце.

Топ-3 для летнего гардероба:

  • лен - текстурный, "дышит", выглядит премиально
  • шелк -для вечерних выходов или легких платков
  • хлопок - только высокого качества, с плотным плетением, чтобы не терял форму.

Как выглядеть элегантно даже на пляже: советы Андре Тана, которые работают безотказно

Тан рассказал, какие ткани идеально подойдут для лета (фото: instagram.com/andre_tan_official) 

Цветовая палитра

Если вы хотите выглядеть утонченно и дорого - начните с оттенков. Самыми элитными в одежде считаются пастельные тона, которые не кричат, а подчеркивают вкус.

Дороже всего смотрятся пастельные и припыленные оттенки: мятный, лавандовый, голубой, песочный, бело-молочный.

Яркие акценты могут быть, но один: сумка, серьги или платок - не все сразу.

Как выглядеть элегантно даже на пляже: советы Андре Тана, которые работают безотказно

Андре Тан назвал модные оттенки (фото: instagram.com/andre_tan_official) 

Обувь

Летняя обувь - это продолжение образа, а не его перегрузка. Она должна быть максимально лаконичной, но качественной.

Летняя обувь должна быть:

  • минималистичной - без лишнего декора, страз или массивных пряжек
  • из натуральных материалов - кожа или замша для комфорта и презентабельного вида
  • в нейтральных оттенках - беж, карамель, песочный, молочный.

Идеальные варианты на лето 2025:

  • мюли на низком ходу
  • сандалии с тонкими ремешками
  • слипоны без логотипов - просто и стильно.

Как выглядеть элегантно даже на пляже: советы Андре Тана, которые работают безотказно

Тан рассказал про обувь на лето (фото: instagram.com/andre_tan_official) 

Аксессуары

Правильно подобранные аксессуары - это как штрихи в картине: именно они делают образ завершенным и дорогим. Главное - не переборщить.

Не забывайте о:

  • ретро-очках - округлые, "кошачий глаз" или в стиле 70-х придают характер
  • тонких украшениях - минимализм в цепочках, серьгах или браслетах; акцент - только на одну зону (например, только уши или шея)
  • шелковом платке - его можно носить на голове, завязать на шею или элегантно украсить ручку сумки.

Совет: соблюдайте правила 3-х акцентов в образе - не более трех выделяющихся деталей (например, очки + платок + кольцо). Все остальное - базовое и спокойное.

Как выглядеть элегантно даже на пляже: советы Андре Тана, которые работают безотказно

Андре Тан про аксессуары (фото: instagram.com/andre_tan_official) 

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