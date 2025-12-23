Як виглядати ефектно на Різдво та Новий рік: приклад від Злати Огнєвіч

Який "лук" вибрала Злата Огнєвіч

Головним акцентом образу стала сукня-жакет насиченого червоного кольору.

Оверсайз-крій із чітко окресленою лінією плечей формує впевнений, статусний силует і відсилає до актуального тренду power dressing - стилю, що підкреслює силу, рішучість і внутрішню опору жінки.

Глибокий червоний відтінок не лише привертає увагу, а й додає образу емоційності та драматизму, що особливо доречно для святкового вечора.

Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Строгість жакета Злата пом’якшила аксесуарами. Чорний берет у французькому стилі додав образу нотку паризького шику й легкої недбалості, зробивши його менш формальним.

Ювелірні прикраси - чокер і сережки з підвісками у вигляді хрестів - стали ще одним важливим штрихом. Така символіка додає характеру, індивідуальності й підкреслює сміливість стилістичних рішень.

Не менш важливу роль зіграли деталі. Чорні капронові колготки та класичні туфлі-човники на підборах візуально подовжують ноги й роблять образ більш спокусливим. Завдяки цим елементам лук не виглядає занадто стриманим і набуває вечірнього настрою.

Чому цей "лук" підходить для Нового року 2026

Згідно зі східним календарем, 2026 рік - це рік Вогняного Коня. Цей знак асоціюється з енергією, пристрастю, швидкістю та яскравістю.

Символізм кольору: червоний - головний колір стихії Вогню. Вважається, що зустріч року Вогняного Коня в червоному привабить успіх, життєву енергію та фінансовий добробут.

Динаміка та комфорт: сукня-жакет не сковує рухів так, як вечірня сукня в підлогу. Це ідеальний варіант для активного святкування, танців або новорічної вечірки на терасі.

Баланс між офіційністю та святом: такий фасон дозволяє виглядати елегантно на корпоративі, але при цьому залишатися достатньо ошатною для святкової ночі в ресторані.

Тренди: стиль Power Dressing (одяг, що підкреслює силу та статус) залишається на піку популярності. У 2026 році впевненість у собі буде одним із головних модних аксесуарів.

Порада: якщо ви хочете повторити цей образ, обирайте жакет із якісної щільної тканини, яка тримає форму. Додайте червону помаду в тон до жакета - це зробить ваш вигляд завершеним і розкішним.

