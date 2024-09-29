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Як виглядає Запоріжжя після масованої атаки КАБами: фото та відео

Фото: наслідки обстрілу Запоріжжя 29 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Віталій Носач, Наталія Гурковська

Російські війська атакували Запоріжжя авіабомбами зранку 29 вересня. 16 людей поранені, в тому числі двоє дітей.

РБК-Україна публікує фото та відео наслідків обстрілу Запоріжжя.

Обстріли Запоріжжя

Російські війська рано вранці 29 вересня атакували Запоріжжя КАБами. Окупанти використали, попередньо, близько 13 авіабомб. Атака принесла руйнування одразу у трьох районах міста.

Майже одразу стало відомо про постраждалих. Також повідомлялося про людей під завалами. Двох ДСНС вдалося врятувати. На щастя, обійшлося без жертв, але кількість поранених з 5 за день вже зросла до 16. Серед них - підліток і 8-річна дівчинка. Крім того, через пошкодження вокзалу довелося змінити рух поїздів по станції "Запоріжжя -1".

Зазначимо, що загарбники не вперше обстрілюють Запоріжжя. Наприклад, російські війська накрили КАБами Запоріжжя і вранці 26 вересня. Під удар потрапили житлові будинки та промислове підприємство. Десять людей постраждали.

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