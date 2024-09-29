RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как выглядит Запорожье после массированной атаки КАБами: фото и видео

Фото: последствия обстрела Запорожья 29 сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Виталий Носач, Наталия Гурковская

Российские войска атаковали Запорожье авиабомбами утром 29 сентября. 16 человек ранены, в том числе двое детей.

РБК-Украина публикует фото и видео последствий обстрела Запорожья.

Обстрелы Запорожья

Российские войска ранним утром 29 сентября атаковали Запорожье КАБами. Оккупанты использовали, предварительно, около 13 авиабомб. Атака принесла разрушения сразу в трех районах города.

Почти сразу стало известно о пострадавших. Также сообщалось о людях под завалами. Двоих ГСЧС удалось спасти. К счастью, обошлось без жертв но число раненых с 5 за день уже выросло до 16. Среди них - подросток и 8-летняя девочка. Кроме того из-за повреждения вокзала пришлось изменить движение поездов по станции "Запорожье -1".

Отметим, что захватчики не впервые обстреливают Запорожье. Например, российские войска накрыли КАБами Запорожье и утром 26 сентября. Под удар попали жилые дома и промышленное предприятие. Десять людей пострадали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗапорожьеВойна в Украине