Как выглядит Запорожье после массированной атаки КАБами: фото и видео

Обстрелы Запорожья

Российские войска ранним утром 29 сентября атаковали Запорожье КАБами. Оккупанты использовали, предварительно, около 13 авиабомб. Атака принесла разрушения сразу в трех районах города.

Почти сразу стало известно о пострадавших. Также сообщалось о людях под завалами. Двоих ГСЧС удалось спасти. К счастью, обошлось без жертв но число раненых с 5 за день уже выросло до 16. Среди них - подросток и 8-летняя девочка. Кроме того из-за повреждения вокзала пришлось изменить движение поездов по станции "Запорожье -1".

Отметим, что захватчики не впервые обстреливают Запорожье. Например, российские войска накрыли КАБами Запорожье и утром 26 сентября. Под удар попали жилые дома и промышленное предприятие. Десять людей пострадали.

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