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Кількість постраждалих у Запоріжжі після удару КАБами збільшилась до 10 (відео)

Запоріжжя, Четвер 26 вересня 2024 12:39
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Кількість постраждалих у Запоріжжі після удару КАБами збільшилась до 10 (відео) Фото: у Запоріжжі вже 10 постраждалих через атаку КАБами 26 вересня (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Наталія Гурковська

У Запоріжжі продовжує зростати кількість постраждалих після удару КАБами. Наразі їх уже 10.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Кількість постраждалих збільшилася до 10. Один поранений перебуває у лікарні", - розповів він.

Як додав Федоров, медики всім постраждалим надають необхідну допомогу.

Обстріл Запоріжжя

Російські війська накрили КАБами Запоріжжя вранці 26 вересня. Під удар потрапили житлові будинки та промислове підприємство.

Спочатку повідомлялося про сімох постраждалих через атаку РФ у Запоріжжі. Пізніше кількість постраждалих продовжила зростати. Спочатку було відомо про вісім поранених, пізніше про дев'ятьох.

Додамо, що окрім Запоріжжя, окупанти 26 вересня обстріляли Київ, у столиці постраждали двоє людей, Одеський район, де через удар ракети загинула жінка. Також дронами загарбники атакували два енергооб'єкти на Прикарпатті та в Миколаївській області.

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