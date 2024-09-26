Кількість постраждалих у Запоріжжі після удару КАБами збільшилась до 10 (відео)

У Запоріжжі продовжує зростати кількість постраждалих після удару КАБами. Наразі їх уже 10.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Кількість постраждалих збільшилася до 10. Один поранений перебуває у лікарні", - розповів він.

Обстріл Запоріжжя

Російські війська накрили КАБами Запоріжжя вранці 26 вересня. Під удар потрапили житлові будинки та промислове підприємство.

Спочатку повідомлялося про сімох постраждалих через атаку РФ у Запоріжжі. Пізніше кількість постраждалих продовжила зростати. Спочатку було відомо про вісім поранених, пізніше про дев'ятьох.

Додамо, що окрім Запоріжжя, окупанти 26 вересня обстріляли Київ, у столиці постраждали двоє людей, Одеський район, де через удар ракети загинула жінка. Також дронами загарбники атакували два енергооб'єкти на Прикарпатті та в Миколаївській області.

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