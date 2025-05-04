Как выглядит ТРЦ Dream Town на Оболони после атаки дронов (фото, видео)

Российская армия атаковала Оболонь дронами в ночь на 4 мая. Повреждены авто и ТРЦ Dream Town, горела многоэтажка.

"Завтра Дрим Берри не будет работать, идут работы. Но Желтый Дрим работает в штатном, приходите", - рассказал совладелец ТРЦ, киевский бизнесмен Гарик Корогодский.

Люди уже с самого утра убирают последствия "налета" дронов.

Кроме того, видны последствия после пожара на кровле многоэтажки после падения обломков. Последствия атаки дронов на многоэтажку на Оболони 4 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)

Также на кадрах видно несколько воронок, поврежденный "Экомаркет".

Так, поврежден ТРЦ Dream Town. В соседних домах с ТРЦ выбиты окна.

Атака дронов на Киев

Около 1:00 в воскресенье, 4 мая, в Киеве были слышны взрывы. В столице шла работа ПВО из-за вражеских ударных беспилотников.

Также в Киеве в результате российской дроновой атаки этой ночью, 4 мая, фиксировали падение обломков сбитых воздушных целей в трех районах столицы. В результате этого в городе произошли пожары.

В частности, в Оболонском районе горели семь автомобилей, возник пожар на кровле многоэтажки. Кроме Оболони, повреждения есть в Шевченковском и Святошинском районах.

Сначала в Киеве было известно об одном пострадавшем, затем количество раненых возросло. Также постражади двое детей, а число раненых взрослых возросло до 7 человек. Сейчас уже известно об 11 пострадавших в Киеве. Все пожары потушили.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.