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Как выглядит ТРЦ Dream Town на Оболони после атаки дронов (фото, видео)

Киев, Воскресенье 04 мая 2025 09:27
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Как выглядит ТРЦ Dream Town на Оболони после атаки дронов (фото, видео) Фото: как выглядит Dream Town и Оболонь после атаки дронов на Киев 4 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Виталий Носач, Наталия Гурковская

Российская армия атаковала Оболонь дронами в ночь на 4 мая. Повреждены авто и ТРЦ Dream Town, горела многоэтажка.

РБК-Украина публикует фото и видео с места.

Так, поврежден ТРЦ Dream Town. В соседних домах с ТРЦ выбиты окна.

Последствия атаки дронов на ТРЦ Dream Town на Оболони 4 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)

Также на кадрах видно несколько воронок, поврежденный "Экомаркет".

Последствия атаки дронов на "Экомаркет" на Оболони 4 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)

Кроме того, видны последствия после пожара на кровле многоэтажки после падения обломков.
Как выглядит ТРЦ Dream Town на Оболони после атаки дронов (фото, видео)
Последствия атаки дронов на многоэтажку на Оболони 4 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)

Люди уже с самого утра убирают последствия "налета" дронов.

Завтра ТРЦ Dream Town не будет работать

Завтра, 5 мая, ТРЦ Dream Town (Dream Berry) работать не будет.

"Завтра Дрим Берри не будет работать, идут работы. Но Желтый Дрим работает в штатном, приходите", - рассказал совладелец ТРЦ, киевский бизнесмен Гарик Корогодский.

Атака дронов на Киев

Около 1:00 в воскресенье, 4 мая, в Киеве были слышны взрывы. В столице шла работа ПВО из-за вражеских ударных беспилотников.

Также в Киеве в результате российской дроновой атаки этой ночью, 4 мая, фиксировали падение обломков сбитых воздушных целей в трех районах столицы. В результате этого в городе произошли пожары.

В частности, в Оболонском районе горели семь автомобилей, возник пожар на кровле многоэтажки. Кроме Оболони, повреждения есть в Шевченковском и Святошинском районах.

Сначала в Киеве было известно об одном пострадавшем, затем количество раненых возросло. Также постражади двое детей, а число раненых взрослых возросло до 7 человек. Сейчас уже известно об 11 пострадавших в Киеве. Все пожары потушили.

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Киев Российская Федерация Оболонь Оболонский район Обстрелы Киева Дрони
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