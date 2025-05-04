Как выглядит ТРЦ Dream Town на Оболони после атаки дронов (фото, видео)
Российская армия атаковала Оболонь дронами в ночь на 4 мая. Повреждены авто и ТРЦ Dream Town, горела многоэтажка.
РБК-Украина публикует фото и видео с места.
Так, поврежден ТРЦ Dream Town. В соседних домах с ТРЦ выбиты окна.
Последствия атаки дронов на ТРЦ Dream Town на Оболони 4 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Также на кадрах видно несколько воронок, поврежденный "Экомаркет".
Последствия атаки дронов на "Экомаркет" на Оболони 4 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Кроме того, видны последствия после пожара на кровле многоэтажки после падения обломков.
Последствия атаки дронов на многоэтажку на Оболони 4 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Люди уже с самого утра убирают последствия "налета" дронов.
Завтра ТРЦ Dream Town не будет работать
Завтра, 5 мая, ТРЦ Dream Town (Dream Berry) работать не будет.
"Завтра Дрим Берри не будет работать, идут работы. Но Желтый Дрим работает в штатном, приходите", - рассказал совладелец ТРЦ, киевский бизнесмен Гарик Корогодский.
Атака дронов на Киев
Около 1:00 в воскресенье, 4 мая, в Киеве были слышны взрывы. В столице шла работа ПВО из-за вражеских ударных беспилотников.
Также в Киеве в результате российской дроновой атаки этой ночью, 4 мая, фиксировали падение обломков сбитых воздушных целей в трех районах столицы. В результате этого в городе произошли пожары.
В частности, в Оболонском районе горели семь автомобилей, возник пожар на кровле многоэтажки. Кроме Оболони, повреждения есть в Шевченковском и Святошинском районах.
Сначала в Киеве было известно об одном пострадавшем, затем количество раненых возросло. Также постражади двое детей, а число раненых взрослых возросло до 7 человек. Сейчас уже известно об 11 пострадавших в Киеве. Все пожары потушили.
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