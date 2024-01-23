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Як виглядає спорткомплекс "Локомотив" у Києві після ракетної атаки: фото, відео

Фото: війська РФ пошкодили спорткомплекс "Локомотив" у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Солом'янському районі Києва під час сьогоднішньої масованої ракетної атаки був пошкоджений спортивний комплекс "Локомотив". Є суттєві руйнування, також поранена людина.

РБК-Україна у матеріалі нижче показує як виглядає спорткомплекс після атаки.

Зазначимо, "Локомотив" належить "Укрзалізниці", яка вже проінформувала про наслідки атаки на спортивний комплекс.

"Внаслідок обстрілу пошкоджено спортивний комплекс "Укрзалізниці" в Києві. Одну людину поранено. Наразі на місці працюють вибухотехники та ДСНС", - написали в прес-службі УЗ.

Там також розповіли, що щодня на "Локомотиві" тренується понад півтисячі дітей залізничників та з тимчасово переміщених родин, зокрема з Маріуполя, Мелітополя, Херсона.

 

"На щастя, в момент події дітей на території комплексу не було", - підкреслили в УЗ.

Після завершення рятувальних робіт буде оцінено масштаб пошкоджень. Тренування на сьогодні скасовані.

Кореспондент РБК-Україна побував на місці подій. Як можна побачити на фото та відео, масштаб руйнувань суттєвий.

 
Фото: війська РФ пошкодили спорткомплекс "Локомотив" у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Масована атака РФ по Україні

Нагадаємо, що сьогодні 23 січня, Росія масовано атакувала Україну ракетами зі стратегічної авіації. Під ударом опинився Київ, Харків та Павлоград, відомо про постраждалих та загиблих, в містах сталися пожежі та є руйнування.

У столиці на цю мить відомо про щонайменше 20 постраждалих, а за інформацією КМДА, летіло на столицю два десятки ракет. Удар по Києву був комбінований, з використанням крилатих та балістичних ракет.

Загалом же РФ випустила по Україні 41 ракету, з яких більшість летіла по балістичній траєкторії. Нашим оборонцям неба вдалося збити 21 ворожу ціль.

Детально про наслідки ракетної атаки РФ у різних містах країни - читайте  у матеріалі РБК-Україна.

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Київракетный удар