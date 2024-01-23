Як виглядає спорткомплекс "Локомотив" у Києві після ракетної атаки: фото, відео

У Солом'янському районі Києва під час сьогоднішньої масованої ракетної атаки був пошкоджений спортивний комплекс "Локомотив". Є суттєві руйнування, також поранена людина.
РБК-Україна у матеріалі нижче показує як виглядає спорткомплекс після атаки.
Зазначимо, "Локомотив" належить "Укрзалізниці", яка вже проінформувала про наслідки атаки на спортивний комплекс.
"Внаслідок обстрілу пошкоджено спортивний комплекс "Укрзалізниці" в Києві. Одну людину поранено. Наразі на місці працюють вибухотехники та ДСНС", - написали в прес-службі УЗ.
Там також розповіли, що щодня на "Локомотиві" тренується понад півтисячі дітей залізничників та з тимчасово переміщених родин, зокрема з Маріуполя, Мелітополя, Херсона.
"На щастя, в момент події дітей на території комплексу не було", - підкреслили в УЗ.
Після завершення рятувальних робіт буде оцінено масштаб пошкоджень. Тренування на сьогодні скасовані.
Кореспондент РБК-Україна побував на місці подій. Як можна побачити на фото та відео, масштаб руйнувань суттєвий.
Нагадаємо, що сьогодні 23 січня, Росія масовано атакувала Україну ракетами зі стратегічної авіації. Під ударом опинився Київ, Харків та Павлоград, відомо про постраждалих та загиблих, в містах сталися пожежі та є руйнування.
У столиці на цю мить відомо про щонайменше 20 постраждалих, а за інформацією КМДА, летіло на столицю два десятки ракет. Удар по Києву був комбінований, з використанням крилатих та балістичних ракет.
Загалом же РФ випустила по Україні 41 ракету, з яких більшість летіла по балістичній траєкторії. Нашим оборонцям неба вдалося збити 21 ворожу ціль.
Детально про наслідки ракетної атаки РФ у різних містах країни - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.