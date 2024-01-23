Как выглядит спорткомплекс "Локомотив" в Киеве после ракетной атаки: фото, видео

В Соломенском районе Киева во время сегодняшней массированной ракетной атаки был поврежден спортивный комплекс "Локомотив". Есть существенные разрушения, а также получил ранения один человек.
РБК-Украина в материале ниже показывает, как выглядит спорткомплекс после атаки.
Отметим, что "Локомотив" принадлежит "Укрзализныце", которая уже проинформировала о последствиях атаки на спортивный комплекс.
"В результате обстрела поврежден спортивный комплекс "Укрзализныци" в Киеве. Один человек ранен. Сейчас на месте работают взрывотехники и ГСЧС", - написали в пресс-службе УЗ.
Там также рассказали, что ежедневно на "Локомотиве" тренируется более полутысячи детей железнодорожников и временно перемещенных семей, в том числе из Мариуполя, Мелитополя, Херсона.
"К счастью, в момент происшествия детей на территории комплекса не было", - подчеркнули в УЗ.
После завершения спасательных работ будет оценен масштаб повреждений. Тренировки на сегодня отменены.
Корреспондент РБК-Украина побывал на месте происшествия. Как можно увидеть на фото и видео, масштаб разрушений существенный.
Напомним, что сегодня 23 января Россия массированно атаковала Украину ракетами из стратегической авиации. Под ударом оказались Киев, Харьков и Павлоград, известно о пострадавших и погибших, в городах произошли пожары и разрушения.
В столице на данный момент известно о по меньшей мере 20 пострадавших, а по информации КГГА, летело на столицу два десятка ракет. Удар по Киеву был комбинированный с использованием крылатых и баллистических ракет.
В целом же РФ выпустила по Украине 41 ракету, из которых большинство летело по баллистической траектории. Нашим защитникам неба удалось сбить 21 вражескую цель.
Подробно о последствиях ракетной атаки РФ в разных городах страны - читайте в материале РБК-Украина.
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