Як виглядає наймодніший тренч на осінь 2025: приклад від дружини Усика

Цієї осені класика знову на піку моди - і Катерина Усик це блискуче підтверджує. Дружина відомого боксера показала, як виглядає ідеальний осінній образ - трендовий, стриманий і вишуканий.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її пост в Instagram.
Головним акцентом вбрання став тренч нейтрального бежевого відтінку, який залишається беззаперечною класикою осіннього гардероба.
Довжина міді, структурований двобортний крій, погони, пояс і ретельно продуманий силует - все це робить плащ універсальним і стильним рішенням для прохолодної пори.
Під тренчем - базовий чорний одяг, що створює вигідний контраст зі світлим верхнім одягом. Такий підхід дає змогу не тільки підкреслити шляхетний відтінок тренча, а й надати образу глибини та графічності.
Аксесуари обрані в дусі французького шику: балетки в стилі Mary Jane додають зручності, а невелика чорна сумка завершує лаконічний ансамбль.
Образ виглядає невимушено, але дуже елегантно - без зайвого декору або трендових кричущих акцентів.
Цей лук ідеально втілює принципи "тихої розкоші" - модного напряму, що робить ставку на якість, класику і стриману розкіш без логоманії та надлишкових деталей.
Вас також може зацікавити