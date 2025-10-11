Як виглядає наймодніший тренч на осінь 2025: приклад від дружини Усика

Який "лук" вибрала дружина Усика

Головним акцентом вбрання став тренч нейтрального бежевого відтінку, який залишається беззаперечною класикою осіннього гардероба.

Довжина міді, структурований двобортний крій, погони, пояс і ретельно продуманий силует - все це робить плащ універсальним і стильним рішенням для прохолодної пори.

Катерина Усик показала тренч на осінь 2025 (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Під тренчем - базовий чорний одяг, що створює вигідний контраст зі світлим верхнім одягом. Такий підхід дає змогу не тільки підкреслити шляхетний відтінок тренча, а й надати образу глибини та графічності.

Аксесуари обрані в дусі французького шику: балетки в стилі Mary Jane додають зручності, а невелика чорна сумка завершує лаконічний ансамбль.

Катерина Усик показала, як носити тренч (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Образ виглядає невимушено, але дуже елегантно - без зайвого декору або трендових кричущих акцентів.

Цей лук ідеально втілює принципи "тихої розкоші" - модного напряму, що робить ставку на якість, класику і стриману розкіш без логоманії та надлишкових деталей.

Катерина Усик зачепить тренди (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

З чим носити тренч восени 2025

Водолазка : це базовий осінній варіант. Високий комір тонкої водолазки виглядає стильно, коли визирає з-під коміра тренча. Обирайте контрастні кольори (наприклад, чорний під бежевий тренч).

: це базовий осінній варіант. Високий комір тонкої водолазки виглядає стильно, коли визирає з-під коміра тренча. Обирайте контрастні кольори (наприклад, чорний під бежевий тренч). Світшот з капюшоном ( худі): це свіжий, трендовий і розслаблений прийом. Накиньте тренч на худі. Випустіть капюшон назовні, щоб він лежав поверх плаща. Це додає спортивного шику в лук.

це свіжий, трендовий і розслаблений прийом. Накиньте тренч на худі. Випустіть капюшон назовні, щоб він лежав поверх плаща. Це додає спортивного шику в лук. Масивний шарф : підберіть великий, об'ємний шарф із вовни або мохеру. Його можна недбало обмотати навколо шиї та розпустити кінці поверх тренча.

: підберіть великий, об'ємний шарф із вовни або мохеру. Його можна недбало обмотати навколо шиї та розпустити кінці поверх тренча. Тонкий пуховик: підберіть ультралегкий пуховик-жилет або куртку без коміра. Вони ідеально поміщаються під тренч. Краще обирати моделі, які коротші за тренч, щоб вони не виступали знизу.

підберіть ультралегкий пуховик-жилет або куртку без коміра. Вони ідеально поміщаються під тренч. Краще обирати моделі, які коротші за тренч, щоб вони не виступали знизу. Вовняний жилет або кардиган : вовняний кардиган з V-подібним вирізом або довгий в'язаний жилет з вовни мериноса чи кашеміру чудово утримуватиме тепло і матиме дуже стильний вигляд, якщо розстебнути тренч.

: вовняний кардиган з V-подібним вирізом або довгий в'язаний жилет з вовни мериноса чи кашеміру чудово утримуватиме тепло і матиме дуже стильний вигляд, якщо розстебнути тренч. Блейзер або жакет: під тренч можна вдягнути структурований вовняний блейзер.

Катерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)