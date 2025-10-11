Как выглядит самый модный тренч на осень 2025: пример от жены Усика

Какой "лук" выбрала жена Усика

Главным акцентом наряда стал тренч нейтрального бежевого оттенка, который остается безоговорочной классикой осеннего гардероба.

Длина миди, структурированный двубортный крой, погоны, пояс и тщательно продуманный силуэт - все это делает плащ универсальным и стильным решением для прохладной поры.

Екатерина Усик показала тренч на осень 2025 (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Под тренчем - базовая черная одежда, что создает выгодный контраст со светлой верхней одеждой. Такой подход позволяет не только подчеркнуть благородный оттенок тренча, но и придать образу глубины и графичности.

Аксессуары выбраны в духе французского шика: балетки в стиле Mary Jane добавляют удобства, а небольшая черная сумка завершает лаконичный ансамбль.

Екатерина Усик показала, как носить тренч (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Образ выглядит непринужденно, но очень элегантно - без излишнего декора или трендовых кричащих акцентов.

Этот лук идеально воплощает принципы "тихой роскоши" - модного направления, делающего ставку на качество, классику и сдержанную роскошь без логомании и избыточных деталей.

Екатерина Усик задет тренды (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

С чем носить тренч осенью 2025

Водолазка : это базовый осенний вариант. Высокий воротник тонкой водолазки смотрится стильно, когда выглядывает из-под воротника тренча. Выбирайте контрастные цвета (например, черный под бежевый тренч).

: это базовый осенний вариант. Высокий воротник тонкой водолазки смотрится стильно, когда выглядывает из-под воротника тренча. Выбирайте контрастные цвета (например, черный под бежевый тренч). Свитшот с капюшоном ( худи): это свежий, трендовый и расслабленный прием. Накиньте тренч на худи. Выпустите капюшон наружу, чтобы он лежал поверх плаща. Это добавляет спортивного шика в лук.

это свежий, трендовый и расслабленный прием. Накиньте тренч на худи. Выпустите капюшон наружу, чтобы он лежал поверх плаща. Это добавляет спортивного шика в лук. Массивный шарф : подберите большой, объемный шарф из шерсти или мохера. Его можно небрежно обмотать вокруг шеи и распустить концы поверх тренча.

: подберите большой, объемный шарф из шерсти или мохера. Его можно небрежно обмотать вокруг шеи и распустить концы поверх тренча. Тонкий пуховик: подберите ультралегкий пуховик-жилет или куртку без воротника. Они идеально помещаются под тренч. Лучше выбирать модели, которые короче тренча, чтобы они не выступали снизу.

подберите ультралегкий пуховик-жилет или куртку без воротника. Они идеально помещаются под тренч. Лучше выбирать модели, которые короче тренча, чтобы они не выступали снизу. Шерстяной жилет или кардиган : шерстяной кардиган с V-образным вырезом или длинный вязаный жилет из шерсти мериноса или кашемира будет прекрасно удерживать тепло и выглядеть очень стильно, если расстегнуть тренч.

: шерстяной кардиган с V-образным вырезом или длинный вязаный жилет из шерсти мериноса или кашемира будет прекрасно удерживать тепло и выглядеть очень стильно, если расстегнуть тренч. Блейзер или жакет: под тренч можно надеть структурированный шерстяной блейзер.

Екатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)