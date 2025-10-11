Как выглядит самый модный тренч на осень 2025: пример от жены Усика

Этой осенью классика снова на пике моды - и Екатерина Усик это блестяще подтверждает. Жена известного боксера показала, как выглядит идеальный осенний образ - трендовый, сдержанный и изысканный.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Instagram.
Главным акцентом наряда стал тренч нейтрального бежевого оттенка, который остается безоговорочной классикой осеннего гардероба.
Длина миди, структурированный двубортный крой, погоны, пояс и тщательно продуманный силуэт - все это делает плащ универсальным и стильным решением для прохладной поры.
Под тренчем - базовая черная одежда, что создает выгодный контраст со светлой верхней одеждой. Такой подход позволяет не только подчеркнуть благородный оттенок тренча, но и придать образу глубины и графичности.
Аксессуары выбраны в духе французского шика: балетки в стиле Mary Jane добавляют удобства, а небольшая черная сумка завершает лаконичный ансамбль.
Образ выглядит непринужденно, но очень элегантно - без излишнего декора или трендовых кричащих акцентов.
Этот лук идеально воплощает принципы "тихой роскоши" - модного направления, делающего ставку на качество, классику и сдержанную роскошь без логомании и избыточных деталей.
