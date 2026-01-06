Як виглядає наймодніше взуття на зиму 2026: Вітвіцька задає тренди

Телеведуча Соломія Вітвіцька вкотре демонструє, як актуальні тренди можуть органічно вписуватися у повсякденний зимовий гардероб. Цього сезону вона робить ставку на чоботи-"козаки" - взуття, яке закріпилося у списку головних must-have зими 2025-2026.
Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.
Вітвіцька вибрала замшеві "козаки" або, як їх ще називають, ковбойські чоботи.
Це взуття пісочно-коричневого відтінку - універсального і водночас трендового кольору, який легко поєднується з базовою зимовою палітрою. Модель вирізняється кількома характерними деталями, що роблять її актуальною саме цього сезону.
Перш за все, йдеться про скошений підбор, який забезпечує стабільність і комфорт під час щоденного носіння. Такий каблук виглядає стримано, але додає силуету структурованості.
Не менш важливою деталлю є широка халява - вона створює відчуття розслабленості, візуально робить ногу тендітнішою та дозволяє легко заправляти всередину штани або легінси.
Завершує образ вузький, злегка загострений носок, який додає взуттю елегантності й робить його доречним не лише у casual-"луках", а й у більш зібраних міських образах.
Повсякденний образ
Соломія Вітвіцька майстерно використовує чоботи-"козаки" як універсальну стилістичну базу.
У повсякденному варіанті вона поєднує їх з об’ємним подовженим светром - зеленим або червоним із принтом - та темними легінсами. Таке поєднання дозволяє зберегти баланс між комфортом і актуальним виглядом, що особливо важливо у зимовий період.
Для верхнього одягу ведуча обирає об’ємний дутий пуховик темно-сірого кольору.
Це ще один трендовий елемент сезону, який добре працює у парі з масивнішим взуттям і підтримує загальну ідею oversize-силуетів.
Завершує образ яскрава червона шапка, що перегукується з принтом на светрі та додає міському луку динаміки.
Святковий "лук"
Водночас Вітвіцька показує, що козаки можуть працювати не лише в casual-форматі, а й у більш ошатних образах. Один із таких прикладів - поєднання ковбойських чобіт із сукнею-вишиванкою довжини міді.
У цьому випадку взуття стає частиною стилю етношик, де сучасні модні елементи поєднуються з традиційними мотивами. Контраст між фактурною замшею чобіт і елегантною чорно-червоною вишивкою створює самобутній та виважений образ "на вихід".
Такий стилістичний прийом доводить, що чоботи-"козаки" здатні замінити класичні підбори навіть на урочистих заходах, не втрачаючи жіночності й вишуканості. Вони додають образу характеру, водночас залишаючись комфортними й практичними.
Популярність "козаків" цього сезону пояснюється їхньою універсальністю. Вони поступово перейшли з категорії суто осіннього взуття до повноцінного зимового варіанту, адже однаково вдало поєднуються з джинсами, трикотажними сукнями, спідницями міді та навіть елементами ділового гардероба.
Відсутність масивної металевої фурнітури, притаманної класичним ковбойським моделям, робить такі чоботи стриманішими та більш адаптивними до міського стилю.
