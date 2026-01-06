Як виглядає наймодніше взуття на зиму 2026: Вітвіцька задає тренди

Чоботи-"козаки" - тренд зими 2026

Вітвіцька вибрала замшеві "козаки" або, як їх ще називають, ковбойські чоботи.

Це взуття пісочно-коричневого відтінку - універсального і водночас трендового кольору, який легко поєднується з базовою зимовою палітрою. Модель вирізняється кількома характерними деталями, що роблять її актуальною саме цього сезону.

Перш за все, йдеться про скошений підбор, який забезпечує стабільність і комфорт під час щоденного носіння. Такий каблук виглядає стримано, але додає силуету структурованості.

Не менш важливою деталлю є широка халява - вона створює відчуття розслабленості, візуально робить ногу тендітнішою та дозволяє легко заправляти всередину штани або легінси.

Завершує образ вузький, злегка загострений носок, який додає взуттю елегантності й робить його доречним не лише у casual-"луках", а й у більш зібраних міських образах.

Соломія Вітвіцька показала модні чоботи (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

З чим носити ковбойські чоботи

Повсякденний образ

Соломія Вітвіцька майстерно використовує чоботи-"козаки" як універсальну стилістичну базу.

У повсякденному варіанті вона поєднує їх з об’ємним подовженим светром - зеленим або червоним із принтом - та темними легінсами. Таке поєднання дозволяє зберегти баланс між комфортом і актуальним виглядом, що особливо важливо у зимовий період.

Для верхнього одягу ведуча обирає об’ємний дутий пуховик темно-сірого кольору.

Це ще один трендовий елемент сезону, який добре працює у парі з масивнішим взуттям і підтримує загальну ідею oversize-силуетів.

Завершує образ яскрава червона шапка, що перегукується з принтом на светрі та додає міському луку динаміки.

Соломія Вітвіцька задає тренди (скриншот)

Святковий "лук"

Водночас Вітвіцька показує, що козаки можуть працювати не лише в casual-форматі, а й у більш ошатних образах. Один із таких прикладів - поєднання ковбойських чобіт із сукнею-вишиванкою довжини міді.

У цьому випадку взуття стає частиною стилю етношик, де сучасні модні елементи поєднуються з традиційними мотивами. Контраст між фактурною замшею чобіт і елегантною чорно-червоною вишивкою створює самобутній та виважений образ "на вихід".

Телеведуча показала святковий "лук" із чоботами (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Такий стилістичний прийом доводить, що чоботи-"козаки" здатні замінити класичні підбори навіть на урочистих заходах, не втрачаючи жіночності й вишуканості. Вони додають образу характеру, водночас залишаючись комфортними й практичними.

Популярність "козаків" цього сезону пояснюється їхньою універсальністю. Вони поступово перейшли з категорії суто осіннього взуття до повноцінного зимового варіанту, адже однаково вдало поєднуються з джинсами, трикотажними сукнями, спідницями міді та навіть елементами ділового гардероба.

Відсутність масивної металевої фурнітури, притаманної класичним ковбойським моделям, робить такі чоботи стриманішими та більш адаптивними до міського стилю.

Соломія Вітвіцька (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)