Як виглядає наймодніша спідниця на осінь 2025: Оля Полякова задає тренди

Оля Полякова вразила своїх шанувальників стильним осіннім образом, де центральним елементом стала шкіряна спідниця бордового відтінку. Цей лук не тільки підкреслює тренди сезону, а й демонструє, як поєднувати елегантність і сміливість в одному образі.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.
Співачка обрала бордовий колір, який став основою її елегантного і водночас сучасного лука. Весь образ витриманий у глибоких відтінках марсала, що додає розкоші та вишуканості.
Усі елементи образу Олі Полякової гармонійно поєднуються між собою завдяки монохромному підходу. Насичені бордові та винні відтінки справляють враження розкоші та елегантності, що є ідеальним варіантом для осінньо-зимового сезону.
Монохромні образи не тільки популярні, але й підкреслюють стиль і смак, даючи можливість створювати гармонійні та лаконічні луки.
Полякова вибрала тонкий в'язаний светр з високим горлом, який ідеально підходить для прохолодної погоди. Напівпрозорий матеріал надає образу жіночності та елегантності.
Цей відтінок бордового підкреслює її шкіру і відмінно контрастує з темною спідницею, створюючи стильний баланс між легкістю і силою.
Центральним елементом образу є обтисла спідниця-олівець з фактурної шкіри. Образ має не тільки модний, а й дуже жіночний вигляд завдяки ідеально підібраному силуету, який підкреслює фігуру.
Оля Полякова обрала шкіряну куртку, яка ідеально доповнює її монохромний образ. Відтінок косухи ідеально гармонує зі спідницею і светром, створюючи завершений ансамбль. Це дає змогу не тільки виділити текстури, а й надати образу вишуканої елегантності.
Оля обрала сумку в бордовому кольорі із золотистою фурнітурою. Така сумка є знаковим елементом модного світу, що підкреслює високий статус і розкіш образу.
Взуття - ботильйони з гострим носком, також виконані в темно-бордовому кольорі, які ідеально продовжують вертикальну лінію образу.
Макіяж із виразними smoky eyes надає образу ще більшої глибини. Завершує лук розпушене хвилясте волосся. Це поєднання створює гармонійний і вишуканий образ, підкреслюючи кожен елемент стилю.
