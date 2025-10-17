Как выглядит самая модная юбка на осень 2025: Оля Полякова задает тренды

Певица выбрала бордовый цвет, который стал основой ее элегантного и одновременно современного лука. Весь образ выдержан в глубоких оттенках марсала, что придает роскоши и изысканности.

Цветовая гамма: монохромная элегантность

Все элементы образа Оли Поляковой гармонично сочетаются между собой благодаря монохромному подходу. Насыщенные бордовые и винные оттенки производят впечатление роскоши и элегантности, что является идеальным вариантом для осенне-зимнего сезона.

Монохромные образы не только популярны, но подчеркивают стиль и вкус, давая возможность создавать гармоничные и лаконичные луки.

Оля Полякова (скриншот)

Верх: стильный свитер

Полякова выбрала тонкий вязаный свитер с высоким горлом, который идеально подходит для прохладной погоды. Полупрозрачный материал придает образу женственности и элегантности.

Этот оттенок бордового подчеркивает ее кожу и отлично контрастирует с темной юбкой, создавая стильный баланс между легкостью и силой.

Как носить бордовый цвет осенью (скриншот)

Низ: кожаная юбка-карандаш

Центральным элементом образа является обтягивающая юбка-карандаш из фактурной кожи. Образ выглядит не только модно, но и очень женственно благодаря идеально подобранному силуэту, который подчеркиваетй фигуру.

Верхняя одежда: кожаная куртка

Оля Полякова выбрала кожаную куртку, которая идеально дополняет ее монохромный образ. Оттенок косухи идеально гармонирует с юбкой и свитером, создавая завершенный ансамбль. Это позволяет не только выделить текстуры, но и придать образу изысканной элегантности.

Оля Полякова показала стильный лук (скриншот)

Аксессуары: акцент на роскошь

Оля выбрала сумку в бордовом цвете с золотистой фурнитурой. Такая сумка является знаковым элементом модного мира, подчеркивающим высокий статус и роскошь образа.

Обувь - ботильоны с острым носком, также выполненные в темно-бордовом цвете, которые идеально продлевают вертикальную линию образа.

Макияж и прическа: драматический акцент

Макияж с выразительными smoky eyes придает образу еще большей глубины. Завершают лук распушенные волнистые волосы. Это сочетание создает гармоничный и изысканный образ, подчеркивая каждый элемент стиля.

Оля Полякова показала модные тренды осени 2025 (скриншот)