Как выглядит самая модная юбка на осень 2025: Оля Полякова задает тренды
Оля Полякова поразила своих поклонников стильным осенним образом, где центральным элементом стала кожаная юбка бордового оттенка. Этот лук не только подчеркивает тренды сезона, но и демонстрирует, как сочетать элегантность и смелость в одном образе.
Певица выбрала бордовый цвет, который стал основой ее элегантного и одновременно современного лука. Весь образ выдержан в глубоких оттенках марсала, что придает роскоши и изысканности.
Цветовая гамма: монохромная элегантность
Все элементы образа Оли Поляковой гармонично сочетаются между собой благодаря монохромному подходу. Насыщенные бордовые и винные оттенки производят впечатление роскоши и элегантности, что является идеальным вариантом для осенне-зимнего сезона.
Монохромные образы не только популярны, но подчеркивают стиль и вкус, давая возможность создавать гармоничные и лаконичные луки.
Верх: стильный свитер
Полякова выбрала тонкий вязаный свитер с высоким горлом, который идеально подходит для прохладной погоды. Полупрозрачный материал придает образу женственности и элегантности.
Этот оттенок бордового подчеркивает ее кожу и отлично контрастирует с темной юбкой, создавая стильный баланс между легкостью и силой.
Низ: кожаная юбка-карандаш
Центральным элементом образа является обтягивающая юбка-карандаш из фактурной кожи. Образ выглядит не только модно, но и очень женственно благодаря идеально подобранному силуэту, который подчеркиваетй фигуру.
Верхняя одежда: кожаная куртка
Оля Полякова выбрала кожаную куртку, которая идеально дополняет ее монохромный образ. Оттенок косухи идеально гармонирует с юбкой и свитером, создавая завершенный ансамбль. Это позволяет не только выделить текстуры, но и придать образу изысканной элегантности.
Аксессуары: акцент на роскошь
Оля выбрала сумку в бордовом цвете с золотистой фурнитурой. Такая сумка является знаковым элементом модного мира, подчеркивающим высокий статус и роскошь образа.
Обувь - ботильоны с острым носком, также выполненные в темно-бордовом цвете, которые идеально продлевают вертикальную линию образа.
Макияж и прическа: драматический акцент
Макияж с выразительными smoky eyes придает образу еще большей глубины. Завершают лук распушенные волнистые волосы. Это сочетание создает гармоничный и изысканный образ, подчеркивая каждый элемент стиля.
