Як виглядає наймодніша спідниця на літо 2025: ідеї образів і з чим носити

Майка і балетки в сіточку

Один з найактуальніших способів стилізувати довгу білу спідницю - поєднувати її з простою базовою майкою і трендовими балетками в сіточку.

Такий образ має одночасно мінімалістичний і дуже стильний вигляд, а ще неймовірно комфортний для спекотних днів.

Біла спідниця додає легкості, майка створює невимушений акцент, а балетки в сіточку - модний штрих, що натякає на французький шик.

З чим носити довгу білу спідницю (фото: instagram.com/mimixn)

Футболка і в'єтнамки

Для максимально розслабленого, але модного луку можна поєднувати білу довгу спідницю з базовою футболкою - наприклад, злегка заправити її всередину або зав'язати вузлом спереду.

Це має простий, але дуже актуальний вигляд, особливо, якщо обрати оверсайз-футболку або модель із принтом.

Замість класичного взуття - в'єтнамки, які цього літа знову в топі. Обирайте лаконічну модель з тонкими ремінцями або варіанти на платформі. Такий образ ідеальний для прогулянок, шопінгу або вихідного біля моря.

Модний варіант на літо 2025 (фото: instagram.com/taffymsipa)

Топ і взуття на підборах

Якщо хочете створити більш вишуканий і вечірній образ, поєднай білу довгу спідницю з коротким топом - наприклад, корсетного крою або з відкритими плечима. Це підкреслить талію і додасть образу граціозності.

Доповніть лук босоніжками або мюлями на підборах - наприклад, з тонкими ремінцями або каблуком kitten heel. Такий варіант ідеальний для побачення, літньої вечірки або стильного виходу в місто. Додайте сумку і мінімалістичні прикраси - і образ матиме дорогий і сучасний вигляд.

Варіант з топом і довгою білою спідницею (фото: www.instagram.com/cassdimicco)

Купальник

Поєднання купальника з білою довгою спідницею - ідеальний варіант для відпочинку або літнього міського лука в стилі resort chic. Купальник виступає в ролі топа: виберіть модель з невеликим вирізом, мінімалістичним дизайном або цікавим принтом і носіть її як частину повсякденного образу.

Біла спідниця додає легкості, а стильні аксесуари - солом'яний капелюх, сумка, окуляри та сандалі завершують ансамбль. Якщо додати сорочку оверсайз або лляний жакет, образ стане доречним навіть у місті.

Купальник і біла спідниця (фото: instagram.com/sylviemus_)

Костюмний жилет

Поєднання білої довгої спідниці з костюмним жилетом - це трендовий образ у стилі "тихої розкоші", який має вишуканий, але ненав'язливий вигляд. Жилет надає структурності та робить акцент, створюючи ідеальний баланс із м'яким силуетом спідниці.

Щоб образ виглядав завершеним, виберіть мінімалістичні босоніжки або мюлі на підборах, невелику сумку та акуратні прикраси. Такий лук відмінно підходить для міських буднів, офісу в стилі smart casual.

Образ на літо (фото: instagram.com/francescasaffari)

Куртка в стилі кантрі та кросівки

Цей образ - для тих, хто не боїться змішувати стилі. Довга біла спідниця стає ідеальним полотном для сміливих модних рішень. Додайте до неї куртку в стилі кантрі з контрастним комірцем - отримаєте образ із характером.

Доповніть лук зручними кросівками - саме вони створять той самий міський контраст, який зараз у тренді. Такий лук підійде для фестивалів, прогулянок або casual-виходів. Ще один плюс - у ньому зручно цілий день.