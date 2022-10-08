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Як виглядає Керченський міст зараз: росіяни показали відео з місця

Фото: з'явилися нові відео з місця вибуху на Керченському мосту (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти показали, як виглядає Керченський міст за кілька годин після вибуху з пожежею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РБК.

Так, Слідчий комітет опублікував відео з місця вибуху вантажівки на Кримському мосту.

Також у Telegram-каналі Mash опублікували кадри гасіння товарного складу на Керченському мості, який загорівся миттєво після вибуху.

Як повідомлялося, в Росії заявляють, що внаслідок сьогоднішнього вибуху на Кримському мосту є жертви. Попередньо відомо про трьох загиблих.

Раніше РБК-Україна публікувало фото та відео пожежі на Кримському мосту та відео з можливим моментом вибуху.

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Крымский мост