Как выглядит Керченский мост сейчас: россияне показали видео с места

Российские оккупанты показали, как выглядит Керченский мост через несколько часов после взрыва с пожаром.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РБК.
Так, Следственный комитет опубликовал видео с места взрыва грузовика на Крымском мосту.
Также в Telegram-канале Mash опубликовали кадры тушения товарного состава на Керченском мосту, который загорелся мгновенно после взрыва.
Как сообщалось, в России заявляют, что в результате сегодняшнего взрыва на Крымском мосту есть жертвы. Предварительно известно о трех погибших.
Ранее РБК-Украина публиковало фото и видео пожара на Крымском мосту и видео с возможным моментом взрыва.
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