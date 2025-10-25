Як виглядає Дніпровський район Києва після балістичного удару РФ: репортаж РБК-Україна

Обстріл України 25 жовтня

За даними Повітряних сил ЗСУ, цієї ночі противник атакував дев’ятьма балістичними ракетами "Іскандер-М" із Ростовської та Курської областей РФ та 62 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів.

Основною ціллю ворога була столиця - росіяни атакували Київ із застосуванням балістичних ракет. У столиці виникла пожежа, також відомо про 13 поранених.