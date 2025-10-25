Как выглядит Днепровский район Киева после баллистического удара РФ: репортаж РБК-Украина

Этой ночью российские войска ударили по Киеву баллистическими ракетами. Повреждения фиксировались в трех районах столицы.
РБК-Украина публикует эксклюзивный репортаж с места атаки в Днепровском районе Киева.
По данным спасателей, во время ночного обстрела пострадали три района столицы - Деснянский, Днепровский и Дарницкий.
В Днепровском районе в результате атаки взрывной волной выбило окна во многих домах. Там также зафиксирована воронка от вражеского оружия. Досталось детскому саду.
По предварительным данным, в результате ночной атаки РФ пострадали 13 человек, однако возможны новые обращения. Подтверждена гибель двух человек. Один из тех, в кого попала Россия - в тяжелом состоянии скончался в больнице скорой помощи.
По данным Воздушных сил ВСУ, этой ночью противник атаковал девятью баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской и Курской областей РФ и 62 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов.
Основной целью врага была столица - россияне атаковали Киев с применением баллистических ракет. В столице возник пожар, также известно о 13 раненых.