Як відрізнити погані турнікети від хороших: поради бойових медиків

За словами опитаних РБК-Україна військових медиків, найдешевші китайські репліки чи ноунейм-вироби з крихкого пластику зазвичай ламаються на 2-3 оберті воротка, коли ви намагаєтеся створити необхідний тиск для зупинки артеріальної кровотечі.

Також важливою є якість стропи – вона не повинна розтягуватися під навантаженням. Якщо стропа тягнеться, затягнути вороток до повного перекриття кровотоку не вдасться. Липучку варто перевірити на надійність фіксації у вологому стані.

Надійний виробник також завжди наносить чітке маркування, простежувані серійні номери та дає офіційну інструкцію.

Що варто мати у аптечці

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що у рюкзаку доцільно мати 1-2 турнікети, підготовлених до негайного використання, також компресійний бандаж ізраїльського типу, гемостатичний або пресований бинт Z-подібного укладання (Z-folded), оклюзійну пов'язку, атравматичні ножиці, дві пари нітрилових рукавичок, перманентний маркер і компактну термоковдру.

В автомобілі аптечка має бути розрахована на декількох постраждалих. В авто варто мати декілька турнікетів, компресійні бандажі різних розмірів, гемостатичні засоби, оклюзійні пов'язки, декілька термоковдр, шини для іммобілізації та розширений перев'язувальний матеріал.