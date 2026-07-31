Как отличить плохие турникеты от хороших: советы боевых медиков

По словам опрошенных военных медиков, самые дешевые китайские реплики или ноунейм-изделия из хрупкого пластика обычно ломаются на 2-3 оборота воротка, когда вы пытаетесь создать необходимое давление для остановки артериального кровотечения.

Также важно качество стропы – она не должна растягиваться под нагрузкой. Если стропа тянется, затянуть ворот до полного перекрытия кровотока не получится. Липучку следует проверить на надежность фиксации во влажном состоянии.

Надежный производитель всегда наносит четкую маркировку, прослеживаемые серийные номера и дает официальную инструкцию.

Что стоит иметь в аптечке

Также ранее РБК-Украина сообщало, что в рюкзаке целесообразно иметь 1-2 турникета, подготовленных к немедленному использованию, также компрессионный бандаж израильского типа, гемостатический или прессованный бинт Z-образной укладки (Z-folded), окклюзионную повязку, атравматические ножницы, две рукава. термоодеяло.

В автомобиле аптечка должна быть рассчитана на нескольких пострадавших. В авто следует иметь несколько турникетов, компрессионные бандажи разных размеров, гемостатические средства, окклюзионные повязки, несколько термоодеял, шины для иммобилизации и расширенный перевязочный материал.