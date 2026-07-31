RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Как отличить плохие турникеты от хороших: советы боевых медиков

17:29 31.07.2026 Пт
2 мин
При выборе турникета важно обращать внимание на несколько ключевых аспектов.
aimg Константин Широкун
Фото: при выборе турникета важно обращать внимание на несколько аспектов (Getty Images)

При выборе турникетов для медицинской помощи следует обращать внимание на силовые элементы – они не должны гнуться или трескаться.

По словам опрошенных военных медиков, самые дешевые китайские реплики или ноунейм-изделия из хрупкого пластика обычно ломаются на 2-3 оборота воротка, когда вы пытаетесь создать необходимое давление для остановки артериального кровотечения.

Также важно качество стропы – она не должна растягиваться под нагрузкой. Если стропа тянется, затянуть ворот до полного перекрытия кровотока не получится. Липучку следует проверить на надежность фиксации во влажном состоянии.

Надежный производитель всегда наносит четкую маркировку, прослеживаемые серийные номера и дает официальную инструкцию.

Что стоит иметь в аптечке

Также ранее РБК-Украина сообщало, что в рюкзаке целесообразно иметь 1-2 турникета, подготовленных к немедленному использованию, также компрессионный бандаж израильского типа, гемостатический или прессованный бинт Z-образной укладки (Z-folded), окклюзионную повязку, атравматические ножницы, две рукава. термоодеяло.

В автомобиле аптечка должна быть рассчитана на нескольких пострадавших. В авто следует иметь несколько турникетов, компрессионные бандажи разных размеров, гемостатические средства, окклюзионные повязки, несколько термоодеял, шины для иммобилизации и расширенный перевязочный материал.

Напомним, также ранее РБК-Украина рассказывала о том, что делать, если оказались под завалами .

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
турнікетВторжение России в УкраинуМедицинская помощь