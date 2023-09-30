Як відновити втрачений паспорт: алгоритм дій

Українці можуть відновити паспорт у разі його втрати, знищення чи пошкодження навіть під час воєнного стану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну міграційну службу України.
Спершу слід звернутися із заявою про втрату документа до поліції та отримати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Потім, для оформлення нового документа, необхідно особисто прийти до однієї з таких установ:
При цьому оформити новий паспортний документ можна за місцем звернення особи, але у тих населених пунктах, які знаходяться на підконтрольних Україні територіях.
Для оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки замість втраченого або викраденого необхідно подати такі документи:
Для відновлення паспорта також можуть знадобитися додаткові документи (за наявності):
У звичайному режимі відновлення внутрішнього паспорта громадянина України триває з дня оформлення нового документа та складає до 20 робочих днів. Його вартість становить 372 гривні, до 10 робочих днів - 498 гривень.
Нагадаємо, в Україні підлітки, які оформлюють паспорт вперше, можуть одночасно оформити і номер платника податків.
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