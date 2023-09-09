Паспорт і код в Україні можна отримати одночасно, але не всім. Які умови
Під час оформлення паспорта в Україні можна одночасно оформити і номер платника податків. Правда, така послуга доступна лише підліткам, які оформлюють паспорт вперше і тільки за однієї умови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уряд online.
"Під час оформлення паспорта громадянина України вперше підлітки можуть оформити та номер платника податків в Державній міграційній службі", - йдеться в повідомленні.
В відомстві додали, що паспорт, який оформлюється вперше, видається не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його отримання.
При цьому оформити і паспорт і код можна лише при умові, щоб дитина обов'язково мала зареєстроване місце проживання.
Як отримати послугу:
- зібрати необхідні документи;
- звернутися для оформлення паспорта до територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта за місцем звернення особи.
Для оформлення паспорта особа подає:
- свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження;
- оригінали документів, що підтверджують громадянство та посвідчують особу батьків або одного з них;
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон (для особи, яка постійно проживає за кордоном);
- документ, що посвідчує особу законного представника/уповноваженої особи.
Раніше РБК-Україна писало, що українці, які втратили паспорт за кордоном, можуть звернутися до дипломатичної чи консульської установи України, щоб оформити новий документ або отримати посвідчення особи, яка надасть право повернутися додому. Докладніше про процедуру - читайте у матеріалі.
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