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Как восстановить утраченный паспорт: алгоритм действий

Фото: украинцам рассказали, как восстановить утраченный паспорт (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинцы могут восстановить паспорт при его потере, уничтожении или повреждении даже во время военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.

Куда обратиться для восстановления паспорта

Сначала следует обратиться с заявлением о потере документа в полицию и получить выписку из Единого реестра досудебных расследований. Затем, для оформления нового документа, необходимо лично прийти в одно из следующих учреждений:

  • подразделение ГМС Украины;
  • центр предоставления административных услуг (ЦНАП);
  • центр обслуживания граждан "Паспортный сервис".

При этом оформить новый паспортный документ можно по месту обращения, но в тех населенных пунктах, которые находятся на подконтрольных Украине территориях.

Какие документы нужны для восстановления паспорта

Для оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты вместо утраченного или похищенного необходимо подать следующие документы:

  • заявление об утрате паспорта;
  • выписка из Единого реестра досудебных расследований (в случае похищения паспорта);
  • документ, подтверждающий уплату административного сбора или оригинал документа об освобождении от его уплаты;
  • справка органа регистрации установленного образца место жительства (при наличии).

Для восстановления паспорта могут потребоваться дополнительные документы (при наличии):

  • справка о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или уведомление об отказе от его принятия (по религиозным убеждениям);
  • если есть несовершеннолетние дети - свидетельства об их рождении;
  • свидетельство о браке или о расторжении брака;
  • справка о взятии на учет внутринне перемещенного лица;
  • для лица, которое не может передвигаться самостоятельно в связи с длительными проблемами со здоровьем - одна фотография размером 10х15 сантиметров для внесения отцифрованного образа лица путем сканирования с применением средств Реестра;
  • для бездомных лиц - свидетельство о взятии на учет бездомных лиц;
  • для лиц, не установленных по результатам проведения процедуры установления лица - решение суда об установлении лица.

Срок и стоимость услуги

В обычном режиме восстановление внутреннего паспорта гражданина Украины длится со дня оформления нового документа и составляет до 20 рабочих дней. Его стоимость составляет 372 гривны, до 10 рабочих дней - 498 гривен.

Напомним, в Украине подростки, которые оформляют паспорт впервые, могут одновременно оформить и номер налогоплательщика.

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