Как восстановить утраченный паспорт: алгоритм действий

Украинцы могут восстановить паспорт при его потере, уничтожении или повреждении даже во время военного положения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.
Сначала следует обратиться с заявлением о потере документа в полицию и получить выписку из Единого реестра досудебных расследований. Затем, для оформления нового документа, необходимо лично прийти в одно из следующих учреждений:
При этом оформить новый паспортный документ можно по месту обращения, но в тех населенных пунктах, которые находятся на подконтрольных Украине территориях.
Для оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты вместо утраченного или похищенного необходимо подать следующие документы:
Для восстановления паспорта могут потребоваться дополнительные документы (при наличии):
В обычном режиме восстановление внутреннего паспорта гражданина Украины длится со дня оформления нового документа и составляет до 20 рабочих дней. Его стоимость составляет 372 гривны, до 10 рабочих дней - 498 гривен.
Напомним, в Украине подростки, которые оформляют паспорт впервые, могут одновременно оформить и номер налогоплательщика.
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