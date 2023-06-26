Як відбилася спроба бунту Пригожина на військах РФ в Україні: відповідь експертів ISW

Спроба бунту бойовиків ПВК "Вагнера" 23-24 червня, скоріш за все, не вплинула на здатність російських військ проводити операції тактичного рівня в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
За даними українських та російських джерел, бойові дії тривали у звичайному режимі вздовж усієї лінії фронту, при цьому окупанти також зробили спроби низки наземних атак у районі Бахмута.
При цьому експерти ISW зазначають, що деякі російські джерела використали збройний заколот як спосіб виправдовувати в майбутньому невдачі росіян в Україні та будь-які поступи українських військ на південному та східному напрямках.
Ключові висновки ISW:
Бунт Пригожина у РФ
У п'ятницю, 23 червня, бойовики ПВК "Вагнера" заявили, що йдуть на Москву, щоб "розібратися із беззаконням". Однак надвечір 24 червня ватажок бойовиків Євген Пригожин несподівано вирішив припинити свій бунт і похід на Москву.
Пізніше стало відомо, що Пригожин під час свого "походу"наполягав, щоб у переговорах брали участь "перші особи".
Детальніше про бунт Пригожина в Росії - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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