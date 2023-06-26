Как отразилась попытка бунта Пригожина на войсках РФ в Украине: ответ экспертов ISW

По данным украинских и российских источников, боевые действия продолжались в обычном режиме вдоль всей линии фронта, при этом оккупанты также предприняли попытки ряда наземных атак в районе Бахмута.

При этом, эксперты ISW отмечают, что некоторые российские источники использовали вооруженный мятеж как способ оправдывать в будущем неудачи россиян в Украине и любые продвижения украинских войск на южном и восточном направлениях.

Ключевые выводы ISW:

Украинские войска продолжали контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта.

Начальник ГУР Украины Кирилл Буданов 23 июня предупредил, что Россия завершила подготовку к атаке на Запорожскую АЭС.

Российская диверсионно-разведывательная группа попыталась пересечь международную границу в Сумской области.

Российские силы продолжали ограниченные наземные атаки в районе Сватово, Бахмута и на линии Авдеевка-Донецк.

Российские и украинские силы провели ограниченные наземные атаки в западной части Донецкой и Запорожской областей.

Российские источники утверждают, что украинские силы удерживают позиции у Антоновского моста в Херсонской области.

Российские оккупационные власти продолжают использовать политику в отношении детей для усиления социального и административного контроля над оккупированными территориями.

Бунт Пригожина в РФ

В пятницу, 23 июня, боевики ЧВК "Вагнера" заявили, что идут на Москву, чтобы "разобраться с беззаконием". Однако к вечеру 24 июня главарь боевиков Евгений Пригожин неожиданно решил прекратить свой бунт и поход на Москву.

Позже стало известно, что Пригожин во время своего "похода" настаивал на том, чтобы в переговорах участвовали "первые лица".

Подробнее о бунте Пригожина в России - читайте в материале РБК-Украина.