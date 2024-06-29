Як вибрати ковпаки для коліс: на що треба звернути увагу

Колісні ковпаки – універсальне рішення, вони вирішують відразу кілька проблем. Але щоб вони самі не перетворилися на проблему, треба врахувати дещо при виборі їх в магазині.

Можливо, при купівлі ковпаків ви маєте лише одну мету, але автоматично можете отримати від них додатковий функціонал. Отже, ви хочете освіжити вигляд автомобіля, прикрити іржу на старих дисках чи полегшити миття коліс – вам все одно треба купувати комплект ковпаків з чотирьох одиниць.

Питання стилю в наших порадах ми пропустимо, хоча саме у цьому вибір може бути найважчим, адже асортимент, як кажуть продавці, дизайнів, тут просто неосяжний.

Кріплення до колеса

Якщо йдеться не про оригінальний заводський (там можуть бути нюанси), а про "незалежний" ковпак з вітрини універсальних автоаксесуарів, до колеса він буде чіпляється такими собі вусами-розпорками. Цих пластикових пелюсток, підпертих кільцевою пружиною, може бути від шести до дванадцяти штук, і це той випадок коли чим більше тим краще. Коли ви полюбляєте для надійності фіксувати ковпак додатково пластиковою стяжкою, то питання кріплення неначе б то не буде суттєвим. Але зважте на те, що мала кількість вусів-розпорок зазвичай означає низьку якість ковпака в цілому, тож в такому разі придивіться до нього уважніше.

Малюнок

Так, ми не забули свою обіцянку не торкатись теми дизайну ковпаків, але малюнок в даному випадку обговорюється в іншому плані – виключно в сенсі наскрізних отворів. Якщо вам важливо, щоб скрізь ковпак не проглядав диск, то підбирайте малюнок, який майже цілком його затулятиме. Зокрема, це може бути потрібно, коли хочеться прикрити дефекти колісних дисків – корозію, подряпини, ум’ятини, різний колір фарби. До речі, щодо фарби: навіть якщо вона в порядку, недобре, якщо ваші диски пофарбовані світлим кольором – тоді вони будуть яскраво "просвічувати" через великі отвори у ковпаках, а це зазвичай порушує сприйняття їхнього дизайну. Тобто або невеликі прорізи в ковпаках, або диски темного кольору.

Якість виконання

Матеріал для цієї деталі дуже важливий. Бюджетні ковпаки роблять з полістиролу – крихкої пластмаси, яка може тріснути вже при першій установці на колесо. Зрозуміло, що те саме буде і при неакуратному контакті з бордюром або краєм ями: дешевий ковпак зламається з більшою ймовірністю, ніж еластичний, виготовлений з ABS-пластику. Через жорсткість матеріалу простенькі ковпаки частіше злітають і губляться в кюветі при ударах коліс на нерівностях. Перевірити ковпак просто: треба при купівлі взяти його до рук і спробувати злегка скрутити "вісімкою", щоби відчути, наскільки еластичною є його пластмаса.

Моделі

Виробники ковпаків полюбляють давати своїм продуктам красиві імена. Ми б не радили обирати ковпаки за назвами їхніх моделей, але взагалі справа не в тім. Знайте, що не кожна модель ковпака може підійти на вашу машину. Головний розмір – посадочний діаметр в дюймах, вказаний із внутрішнього боку ковпака, має збігатись з "дюймом" ваших дисків. Але у деяких автомобілів (точніше, коліс) треба враховувати також опуклість ковпака. Адже на певні моделі колісних дисків пласкі ковпаки можуть просто не вдягнутись: будуть впиратись у центрі.

Коротко

Якщо у вас модель відносно свіжого покоління, розгляньте варіант покупки оригінальних ковпаків – таких якими комплектувалася ваша або близька до неї модель тієї ж марки. Так, нові будуть коштувати дуже дорого, але часто можна знайти вживані в ідеальному стані, від яких власник відмовився ще в автосалоні через встановлення на авто легкосплавних дисків. Купуючи штатні ковпаки, ви тримаєте добротні довговічні вироби, які надійно служитимуть вам навіть у суворих умовах експлуатації. До того ж рідний комплект простіше буде відновити у випадку, якщо ви загубите один ковпак десь на нерівній дорозі.