Як правильно і швидко помити машину своїми руками: кілька важливих порад

Деякі водії воліють мити свою машину самотужки не заради економії грошей, а з принципу "хочеш зробити якісно – зроби сам". І ще щоб заощадити час. І в обох випадках вони мають рацію.

Як помити машину власними руками, щоб це було правильно і швидко, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Перш ніж подати рекомендації наших консультантів – професійних працівників детейлінгової компанії, нагадаємо, що мийка автомобіля має відбуватись у спеціально призначених місцях. Або як мінімум – там, де це не зашкодить природі.

Щоб досягти головної для автовласника мети – якісно вимити авто і не залишити при тому відміток на фарбі і лаку – вам доведеться:

Приготувати інвентар: дві губки (бажано спеціальні), відро, автошампунь, замшеву чи просто м’яку велику серветку. В ідеалі у вас має бути апарат високого тиску, як мінімум згодиться шланг з потужним струменем води. На одязі не припустимі великі гудзики і застібки.

Намочіть бруд. Робіть це, уникаючи продряпування фарби піщинками – струменем зі шлангу, пістолету або відра. Напрямок струменя – зверху вниз, щоб частинки бруду стікали на землю.

Налити на першу губку один-два ковпачки шампуню. Потім добре змочити її та змивати бруд, розпочавши з даху, поступово спускаючись до низу кузову.

Губку треба періодично промивати у відрі. Чим частіше, тим краще, адже від цього залежить, скільки мікроподряпин залишиться на лакові після миття.

Промиваючи мочалку у відрі, не занурювати її глибоко, бо піщинки, що дряпають кузов, зазвичай тримаються ближче до низу відра.

При перетині орієнтовно середини борта кузова (по горизонталі), де більше бруду, змініть мочалку на другу – щоб для більш чистої частини авто у вас залишився більш чистий інструмент, без великої кількості піщинок у порах.

Воду у відрі треба міняти – по мірі її забруднення і щоразу з новою порцією шампуню. Не забуваючи споліскувати відро. Для порогів і коліс професійні автомийники мають окреме відро – з тієї ж причини, що і мочалку.

Локальні забруднення опрацьовуйте губкою окремо, не шкодуючи в цьому місці піни чи додаткового шампуню. Він “обгортає” кожну піщинку у таку собі м’яку оболонку з піни – аби абразив не залишав подряпин на кузові.

На завершення щедро обдайте машину струменем води, щоби змити рештки миючого засобу.

Поки машина мокра, заберіть з неї воду м’якою (замшевою) серветкою. Яку треба постійно віджимати і полоскати у чистому відрі з чистою водою. Якщо цього осушування не зробити, на машині залишаться сліди крапель води у вигляді розводів та білих плям.

Коротко

У процедурі автомийки немає нічого складного – але за умови, якщо ви любите свою машину і готові подарувати їх близько години свого часу. Але треба розуміти, що тут на вас чекають деякі складнощі: у вас намокне взуття і частково одяг, через присідання може заболіти спина, а на території утворяться калюжі. Але погодьтеся, для щирого фаната свого авто це сущі дрібниці.