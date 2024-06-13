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Як правильно і швидко помити машину своїми руками: кілька важливих порад

Четвер 13 червня 2024 08:15
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Як правильно і швидко помити машину своїми руками: кілька важливих порад Фото: як правильно і швидко помити машину своїми руками (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Деякі водії воліють мити свою машину самотужки не заради економії грошей, а з принципу "хочеш зробити якісно – зроби сам". І ще щоб заощадити час. І в обох випадках вони мають рацію.

Як помити машину власними руками, щоб це було правильно і швидко, читайте в матеріалі РБК-Україна.

При підготовці статті були використані публікації видань Autocentre і AutoBild.

Перш ніж подати рекомендації наших консультантів – професійних працівників детейлінгової компанії, нагадаємо, що мийка автомобіля має відбуватись у спеціально призначених місцях. Або як мінімум – там, де це не зашкодить природі.

Як правильно і швидко помити машину своїми руками: кілька важливих порад

Щоб досягти головної для автовласника мети – якісно вимити авто і не залишити при тому відміток на фарбі і лаку – вам доведеться:

  • Приготувати інвентар: дві губки (бажано спеціальні), відро, автошампунь, замшеву чи просто м’яку велику серветку. В ідеалі у вас має бути апарат високого тиску, як мінімум згодиться шланг з потужним струменем води. На одязі не припустимі великі гудзики і застібки.
  • Намочіть бруд. Робіть це, уникаючи продряпування фарби піщинками – струменем зі шлангу, пістолету або відра. Напрямок струменя – зверху вниз, щоб частинки бруду стікали на землю.
  • Налити на першу губку один-два ковпачки шампуню. Потім добре змочити її та змивати бруд, розпочавши з даху, поступово спускаючись до низу кузову.
  • Губку треба періодично промивати у відрі. Чим частіше, тим краще, адже від цього залежить, скільки мікроподряпин залишиться на лакові після миття.
  • Промиваючи мочалку у відрі, не занурювати її глибоко, бо піщинки, що дряпають кузов, зазвичай тримаються ближче до низу відра.
  • При перетині орієнтовно середини борта кузова (по горизонталі), де більше бруду, змініть мочалку на другу – щоб для більш чистої частини авто у вас залишився більш чистий інструмент, без великої кількості піщинок у порах.
  • Воду у відрі треба міняти – по мірі її забруднення і щоразу з новою порцією шампуню. Не забуваючи споліскувати відро. Для порогів і коліс професійні автомийники мають окреме відро – з тієї ж причини, що і мочалку.
  • Локальні забруднення опрацьовуйте губкою окремо, не шкодуючи в цьому місці піни чи додаткового шампуню. Він “обгортає” кожну піщинку у таку собі м’яку оболонку з піни – аби абразив не залишав подряпин на кузові.
  • На завершення щедро обдайте машину струменем води, щоби змити рештки миючого засобу.
  • Поки машина мокра, заберіть з неї воду м’якою (замшевою) серветкою. Яку треба постійно віджимати і полоскати у чистому відрі з чистою водою. Якщо цього осушування не зробити, на машині залишаться сліди крапель води у вигляді розводів та білих плям.

Як правильно і швидко помити машину своїми руками: кілька важливих порад

Коротко

У процедурі автомийки немає нічого складного – але за умови, якщо ви любите свою машину і готові подарувати їх близько години свого часу. Але треба розуміти, що тут на вас чекають деякі складнощі: у вас намокне взуття і частково одяг, через присідання може заболіти спина, а на території утворяться калюжі. Але погодьтеся, для щирого фаната свого авто це сущі дрібниці.

Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, яким буває повний привод на пікапах та позашляховиках.

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