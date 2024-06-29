Как выбрать колпаки для колес: на что нужно обратить внимание

Колесные колпаки – универсальное решение, они решают сразу несколько проблем. Но чтобы они сами не превратились в проблему, нужно учесть кое-что при выборе их в магазине.

Возможно, при покупке колпаков вы имеете только одну цель, но автоматически можете получить от них дополнительный функционал. Итак, вы хотите освежить вид автомобиля, прикрыть ржавчину на старых дисках или облегчить мойку колес – вам все равно нужно покупать комплект колпаков из четырех единиц.

Вопрос стиля в наших советах мы пропустим, хотя именно в этом выбор может быть самым трудным, ведь ассортимент, как говорят продавцы, дизайнов, здесь просто необъятен.

Крепление к колесу

Если речь идет не об оригинальном заводском (там могут быть нюансы), а о "независимом" колпаке из витрины универсальных автоаксессуаров, к колесу он будет придирается усами-распорками. Этих пластиковых лепестков, подпертых кольцевой пружиной, может быть от шести до двенадцати штук, и это тот случай, когда чем больше тем лучше. Если вы любите для надежности фиксировать колпак дополнительно пластиковой стяжкой, то вопрос крепления вроде бы не будет существенным. Но учтите, что малое количество усов-распорок обычно означает низкое качество колпака в целом, поэтому в таком случае присмотритесь к нему внимательнее.

Рисунок

Да, мы не забыли свое обещание не затрагивать тему дизайна колпаков, но рисунок в данном случае обсуждается в другом плане – исключительно в смысле сквозных отверстий. Если вам важно, чтобы везде колпак не просматривал диск, то подбирайте рисунок, который почти полностью будет его заслонять. В частности, это может потребоваться, когда хочется прикрыть дефекты колесных дисков – коррозию, царапины, вмятины, разный цвет краски. Кстати, что касается краски: даже если она в порядке, нехорошо, если ваши диски окрашены светлым цветом – тогда они будут ярко "просвечиваться" из-за больших отверстий в колпаках, а это обычно нарушает восприятие их дизайна. То есть либо небольшие прорези в колпаках, либо диски черного цвета.

Качество исполнения

Материал для этой детали очень важен. Бюджетные колпаки делают из полистирола – хрупкой пластмассы, которая может треснуть уже при первой установке на колесо. Понятно, что тоже будет и при неаккуратном контакте с бордюром или краем ямы: дешевый колпак сломается с большей вероятностью, чем эластичный, изготовленный из ABS-пластика. Из-за жесткости материала простенькие колпаки чаще взлетают и теряются в кювете при ушибах колес на неровностях. Проверить колпак просто: надо при покупке взять его в руки и попытаться слегка скрутить "восьмеркой", чтобы почувствовать, насколько эластична его пластмасса.

Модели

Производители колпаков любят давать своим продуктам красивые имена. Мы бы не советовали выбирать колпаки по названиям их моделей, но вообще дело не в том. Знайте, что не любая модель колпака может подойти на вашу машину. Главный размер – посадочный диаметр в дюймах, указанный с внутренней стороны колпака, должен совпадать с "дюймом" дисков. Но у некоторых автомобилей (точнее, колес) нужно учитывать также выпуклость колпака. Ведь на определенные модели колесных дисков плоские колпаки могут просто не одеться: будут упорствовать в центре.

Кратко

Если у вас модель относительно нового поколения, рассмотрите вариант покупки уникальных колпаков – таких какими комплектовалась ваша либо близкая к ней модель той же марки. Да, новые будут стоить очень дорого, но часто можно найти подержанные в идеальном состоянии, от которых владелец отказался еще в автосалоне из-за установки на авто легкосплавных дисков. Покупая штатные колпаки, вы держите добротные долговечные изделия, которые будут надежно служить вам даже в строгих условиях эксплуатации. К тому же родной комплект проще будет восстановить в случае, если вы потеряете один колпак где-нибудь на неровной дороге.