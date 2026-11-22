Майбутнім вступникам варто заздалегідь визначитися з предметом на вибір для національного мультипредметного тесту (НМТ). Від цього рішення залежить не лише результат тестування, а й конкурсний бал під час вступу до університету.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на " Освіта.юа ".

НМТ-2027

Остаточний формат НМТ-2027 ще не затвердили. Зокрема, тривають обговорення щодо кількості обов'язкових предметів і можливого скасування обов'язкової математики. Водночас багато випускників уже готуються до тестування за моделлю попередніх років.

Якщо з обов'язковими предметами вступникам усе зрозуміло, то вибір четвертого може стати складнішим завданням. Адже не завжди найкраще обирати той предмет, який знаєш найкраще.

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Чому важливий вибір предмета

Четвертий предмет НМТ впливає на розрахунок конкурсного бала для вступу до університету. Для кожної спеціальності встановлюють вагові коефіцієнти, які визначають, наскільки результат із певного предмета впливатиме на підсумковий бал.

Тому перед вибором варто врахувати не лише власні знання, а й спеціальність, на яку плануєте вступати.

Наприклад, для вступу на філологію чи політологію серед предметів на вибір може бути вигідніше складати іноземну мову, оскільки для цих напрямів вона має високий ваговий коефіцієнт.

Натомість для машинобудування вагомішою може бути фізика. Тож навіть якщо вступник краще знає географію, результат із фізики може принести більше конкурсних балів.

Як коефіцієнт впливає на бал

Різницю можна побачити на конкретному прикладі. Припустімо, вступник планує подавати документи на спеціальність G3 "Електрична інженерія".

Він отримав по 150 балів із трьох обов'язкових предметів і ще 150 балів із фізики. За вагового коефіцієнта 0,5 конкурсний бал становитиме 150.

Якщо ж за тих самих результатів із обов'язкових предметів вступник обере географію та складе її на 190 балів, але коефіцієнт цього предмета становитиме 0,2, конкурсний бал буде нижчим - 139.

Отже, в цьому випадку результат із фізики на рівні 150 балів вигідніший для вступу, ніж 190 балів із географії.

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Як визначитися з предметом

Щоб зробити зважений вибір, майбутнім вступникам радять:

Переглянути таблицю вагових коефіцієнтів за 2026 рік для спеціальностей, які розглядаєте для вступу.

Виконати кілька тренувальних тестів НМТ із предметів, між якими обираєте.

Порахувати орієнтовний конкурсний бал за допомогою спеціального калькулятора.

Таким чином можна порівняти не лише рівень власних знань із різних предметів, а й те, як результати вплинуть на шанси під час вступу.

Водночас наведені коефіцієнти стосуються вступної кампанії 2026 року. Для НМТ-2027 правила та вагові коефіцієнти можуть змінитися, тому перед остаточним вибором предмета вступникам потрібно буде перевірити актуальні умови вступу.