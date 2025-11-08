UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Як вберегтися від застуд і грипу в пік захворюваності: українцям дали поради

Фото: Як вберегтися від грипу та застуди (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва, Катерина Гончарова

В Україні восени вже традиційно зростає кількість хворих на грип та застуди. У сезон підвищеної захворюваності українцям радять не займатися самолікуванням і дотримуватися простих профілактичних заходів.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів заступник генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ Олексій Даниленко.

За його словами, при перших симптомах застуди чи грипу важливо залишатися вдома і звернутися до сімейного лікаря. Самолікування може призвести до ускладнень, тому фахівець має визначити подальшу тактику лікування.

Даниленко наголосив, що потрібно регулярно дезінфікувати руки, носити маску в місцях скупчення людей і уникати контактів із тими, хто має ознаки хвороби.

Що допоможе не захворіти:

  • залишатися вдома при перших симптомах;
  • не контактувати з іншими людьми;
  • мити руки та використовувати антисептики;
  • носити маску у громадських місцях;
  • провітрювати приміщення.

Чому важливо вакцинуватися

Окрему увагу експерт приділив вакцинації. За його словами, щеплення проти COVID-19 та грипу залишаються найефективнішим способом профілактики.

"Вакцини проти коронавірусу є в усіх регіонах у достатній кількості, отримати їх можна безкоштовно. Вакцина від грипу також ефективна, і ми рекомендуємо зробити щеплення, особливо людям із хронічними хворобами, медикам, вчителям і військовим", - зазначив Даниленко.

Вакцинація від грипу не є обов’язковою, але придбати її можна в аптеці або отримати безкоштовно через роботодавця чи місцеву програму.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні зростає кількість хворих на грип, ГРВІ та COVID, однак епідемічний поріг ще не перевищено. Ситуація стабільна в усіх регіонах, тому наразі підстав для запровадження карантину немає. Водночас місцева влада зможе ухвалювати обмеження, якщо рівень захворюваності зростатиме й надалі.

