Общество Образование Деньги Изменения

Как уберечься от простуд и гриппа в пик заболеваемости: украинцам дали советы

Фото: Как уберечься от гриппа и простуды (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева, Катерина Гончарова

В Украине осенью уже традиционно растет количество больных гриппом и простудами. В сезон повышенной заболеваемости украинцам советуют не заниматься самолечением и придерживаться простых профилактических мер.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Алексей Даниленко.

По его словам, при первых симптомах простуды или гриппа важно оставаться дома и обратиться к семейному врачу. Самолечение может привести к осложнениям, поэтому специалист должен определить дальнейшую тактику лечения.

Даниленко отметил, что нужно регулярно дезинфицировать руки, носить маску в местах скопления людей и избегать контактов с теми, кто имеет признаки болезни.

Что поможет не заболеть:

  • оставаться дома при первых симптомах;
  • не контактировать с другими людьми;
  • мыть руки и использовать антисептики;
  • носить маску в общественных местах;
  • проветривать помещение.

Почему важно вакцинироваться

Отдельное внимание эксперт уделил вакцинации. По его словам, прививки против COVID-19 и гриппа остаются самым эффективным способом профилактики.

"Вакцины против коронавируса есть во всех регионах в достаточном количестве, получить их можно бесплатно. Вакцина от гриппа также эффективна, и мы рекомендуем сделать прививки, особенно людям с хроническими болезнями, медикам, учителям и военным", - отметил Даниленко.

Вакцинация от гриппа не является обязательной, но приобрести ее можно в аптеке или получить бесплатно через работодателя или местную программу.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине растет количество больных гриппом, ОРВИ и COVID, однако эпидемический порог еще не превышен. Ситуация стабильна во всех регионах, поэтому сейчас оснований для введения карантина нет. В то же время местные власти смогут принимать ограничения, если уровень заболеваемости будет расти и дальше.

Медицинская помощьЗдоровье