Как уберечься от простуд и гриппа в пик заболеваемости: украинцам дали советы

По его словам, при первых симптомах простуды или гриппа важно оставаться дома и обратиться к семейному врачу. Самолечение может привести к осложнениям, поэтому специалист должен определить дальнейшую тактику лечения.

Даниленко отметил, что нужно регулярно дезинфицировать руки, носить маску в местах скопления людей и избегать контактов с теми, кто имеет признаки болезни.

Что поможет не заболеть:

оставаться дома при первых симптомах;

не контактировать с другими людьми;

мыть руки и использовать антисептики;

носить маску в общественных местах;

проветривать помещение.

Почему важно вакцинироваться

Отдельное внимание эксперт уделил вакцинации. По его словам, прививки против COVID-19 и гриппа остаются самым эффективным способом профилактики.

"Вакцины против коронавируса есть во всех регионах в достаточном количестве, получить их можно бесплатно. Вакцина от гриппа также эффективна, и мы рекомендуем сделать прививки, особенно людям с хроническими болезнями, медикам, учителям и военным", - отметил Даниленко.

Вакцинация от гриппа не является обязательной, но приобрести ее можно в аптеке или получить бесплатно через работодателя или местную программу.