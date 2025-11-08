ua en ru
Сб, 08 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Как уберечься от простуд и гриппа в пик заболеваемости: украинцам дали советы

Суббота 08 ноября 2025 10:31
UA EN RU
Как уберечься от простуд и гриппа в пик заболеваемости: украинцам дали советы Фото: Как уберечься от гриппа и простуды (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева, Катерина Гончарова

В Украине осенью уже традиционно растет количество больных гриппом и простудами. В сезон повышенной заболеваемости украинцам советуют не заниматься самолечением и придерживаться простых профилактических мер.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Алексей Даниленко.

По его словам, при первых симптомах простуды или гриппа важно оставаться дома и обратиться к семейному врачу. Самолечение может привести к осложнениям, поэтому специалист должен определить дальнейшую тактику лечения.

Даниленко отметил, что нужно регулярно дезинфицировать руки, носить маску в местах скопления людей и избегать контактов с теми, кто имеет признаки болезни.

Что поможет не заболеть:

  • оставаться дома при первых симптомах;
  • не контактировать с другими людьми;
  • мыть руки и использовать антисептики;
  • носить маску в общественных местах;
  • проветривать помещение.

Почему важно вакцинироваться

Отдельное внимание эксперт уделил вакцинации. По его словам, прививки против COVID-19 и гриппа остаются самым эффективным способом профилактики.

"Вакцины против коронавируса есть во всех регионах в достаточном количестве, получить их можно бесплатно. Вакцина от гриппа также эффективна, и мы рекомендуем сделать прививки, особенно людям с хроническими болезнями, медикам, учителям и военным", - отметил Даниленко.

Вакцинация от гриппа не является обязательной, но приобрести ее можно в аптеке или получить бесплатно через работодателя или местную программу.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине растет количество больных гриппом, ОРВИ и COVID, однако эпидемический порог еще не превышен. Ситуация стабильна во всех регионах, поэтому сейчас оснований для введения карантина нет. В то же время местные власти смогут принимать ограничения, если уровень заболеваемости будет расти и дальше.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Медицинская помощь Здоровье
Новости
Графики вместо экстренных отключений: какая ситуация со светом в Киеве после атаки РФ
Графики вместо экстренных отключений: какая ситуация со светом в Киеве после атаки РФ
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины