Як вберегти здоров'я та життя під час "мінування" школи: алгоритм дій

Останнім часом в Україні фіксують більше випадків повідомлень про буцімто мінування навчальних закладів. Йдеться передусім про школи.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Управління поліції охорони (УПО) Дніпропетровської області у Telegram.
"В Україні почастішали випадки повідомлень про псевдомінування шкіл. За останні дні такі повідомлення правоохоронці отримували про всі школи Дніпропетровської області", - розповіли у поліції охорони.
При цьому в навчальних закладах (які перебувають під фізичною охороною УПО Дніпропетровської області):
З огляду на вищесказане, дітям дали чотири прості поради, які допоможуть вберегти здоров'я під час подібних ситуацій:
"Не варто до повідомлень про замінування ставитися легковажно. Навіть найменша ймовірність того, що на території освітнього закладу може бути вибухонебезпечний предмет, несе велику загрозу життю та здоров'ю учнів", - наголосили у поліції охорони.
Насамкінець дітям і дорослим нагадали, як діяти, якщо хтось помітив підозрілий предмет:
Уточнюється, що у разі виявлення підозрілого предмета варто телефонувати в поліцію за номером "102".
Якщо ж хтось виявив боєприпаси, тоді краще дзвонити рятувальникам у ДСНС за номером "101".
"Поліція охорони бажає всім мирних та безтурботних навчальних процесів", - підсумували у прес-службі структурного підрозділу Національної поліції України.
Нагадаємо, раніше українцям розповіли про нову "невидиму загрозу" під час війни та алгоритм дій, аби вберегти життя.
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