Как уберечь здоровье и жизнь во время "минирования" школы: алгоритм действий

В последнее время в Украине фиксируют больше случаев сообщений о якобы минировании учебных заведений. Речь идет прежде всего о школах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Управления полиции охраны Днепропетровской области в Telegram.
"В Украине участились случаи сообщений о псевдоминировании школ. За последние дни такие сообщения правоохранители получали обо всех школах Днепропетровской области", - рассказали в полиции охраны.
При этом в учебных заведениях (находящихся под физической охраной УПО Днепропетровской области):
Учитывая вышесказанное, детям дали четыре простых совета, которые помогут уберечь здоровье во время подобных ситуаций:
"Не стоит к сообщениям о заминировании относиться легкомысленно. Даже малейшая вероятность того, что на территории образовательного учреждения может быть взрывоопасный предмет, несет большую угрозу жизни и здоровью учеников", - подчеркнули в полиции охраны.
В заключение детям и взрослым напомнили, как действовать, если кто-то заметил подозрительный предмет:
Уточняется, что в случае обнаружения подозрительного предмета следует звонить в полицию по номеру "102".
Если же кто-то обнаружил боеприпасы, тогда лучше звонить спасателям в ГСЧС по номеру "101".
"Полиция охраны желает всем мирных и беззаботных учебных процессов", - подытожили в пресс-службе структурного подразделения Национальной полиции Украины.
Напомним, ранее украинцам рассказали о новой "невидимой угрозе" во время войны и алгоритме действий, чтобы уберечь жизнь.
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