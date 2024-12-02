Как уберечь здоровье и жизнь во время "минирования" школы: алгоритм действий

Как уберечь здоровье и жизнь во время "минирования"

"В Украине участились случаи сообщений о псевдоминировании школ. За последние дни такие сообщения правоохранители получали обо всех школах Днепропетровской области", - рассказали в полиции охраны.

При этом в учебных заведениях (находящихся под физической охраной УПО Днепропетровской области):

полиция охраны и администрация школ каждый раз проводят комплекс мер по эвакуации участников образовательного процесса

одновременно с этим совершают вызов специальных служб (в том числе ГСЧС и ГУНП в Днепропетровской области)

обеспечивается охрана места происшествия и обследование

Учитывая вышесказанное, детям дали четыре простых совета, которые помогут уберечь здоровье во время подобных ситуаций:

"Не говори" - чтобы слышать учителя

"Не беги" - чтобы не пострадать

"Не толкайся" - чтобы не пострадали другие

"Не возвращайся" - чтобы оставаться в безопасности

"Не стоит к сообщениям о заминировании относиться легкомысленно. Даже малейшая вероятность того, что на территории образовательного учреждения может быть взрывоопасный предмет, несет большую угрозу жизни и здоровью учеников", - подчеркнули в полиции охраны.

В заключение детям и взрослым напомнили, как действовать, если кто-то заметил подозрительный предмет:

быстро отойти на максимальное безопасное расстояние (не менее 100 метров)

если подозрительный предмет оставил неизвестный - запомнить его внешность, одежду, автотранспорт и его номерные знаки

пометить местонахождение предмета, по возможности - оградить его и сфотографировать

немедленно сообщить в оперативные службы, предоставив информацию о характерных признаках предмета

Уточняется, что в случае обнаружения подозрительного предмета следует звонить в полицию по номеру "102".

Если же кто-то обнаружил боеприпасы, тогда лучше звонить спасателям в ГСЧС по номеру "101".

"Полиция охраны желает всем мирных и беззаботных учебных процессов", - подытожили в пресс-службе структурного подразделения Национальной полиции Украины.