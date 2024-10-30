Как уберечь свою электротехнику от перепадов напряжения: полезные советы

Отключения света, ставшие регулярным явлением во время войны в Украине, опасны для электротехники. Она может выйти из строя из-за перепадов напряжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительственной инициативы "Штаб сплоченных общин" в Facebook.

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Как уберечь электротехнику от перепадов напряжения

"Отключение света - дело неприятное. Особенно для нашей электротехники, которая от перепадов напряжения может легко выйти из строя", - напомнили в Штабе сплоченных общин.

Пост ШСО (скриншот: facebook.com/shtab.zgurtovanyh)

Учитывая это, украинцам предлагают ряд советов, которые помогут уберечь устройства в случае отключения света.

Подключить технику через сетевой фильтр - чтобы уменьшить помехи и фильтровать сигналы.

Уточняется, что сетевой фильтр простой и доступный способ защиты. Ведь это устройство защищает технику от перепадов напряжения и помех в сети.

Для того чтобы приборы автоматически выключались во время скачков, советуют установить реле напряжения.

Речь идет о приборе, который следит за уровнем напряжения и отключает технику, если происходят перепады.

Чтобы поддерживать стабильный уровень напряжения - лучше всего использовать стабилизатор напряжения (устройство, которое выравнивает напряжение и поддерживает его на постоянном уровне наиболее необходимо тогда, когда часто бывают перепады).

Для самых важных устройств советуют подготовить источник бесперебойного питания - прибор, обеспечивающий технику электричеством даже тогда, когда свет исчезает или происходит сбой.

Как уберечь технику от перепадов напряжения (инфографика: facebook.com/shtab.zgurtovanyh)

Какие бытовые приборы потребляют больше всего энергии

В Штабе сплоченных общин рассказали также, какие бытовые электроприборы потребляют больше всего энергии.

"В условиях враждебных атак на энергетическую инфраструктуру Украины важно ежедневно заботиться об экономии электроэнергии. Для этого иногда достаточно сократить использование бытовых электроприборов и своевременно отключать их от питания", - напомнили в пресс-службе правительственной инициативы.

Уточняется, что при экономии можно сократить потребление каждого домохозяйства до 30%.

"Это - существенное снижение ежемесячных расходов на свет. А также сознательная помощь энергосистеме Украины", - объяснили украинцам.

Исходя из опубликованного Штабом сплоченных общин рейтинга, больше всего электроэнергии потребляют такие приборы:

электрическая плита

теплый пол

масляный радиатор

бойлер

утюг

фен

электродуховка

кондиционер

"Выбирая бытовые приборы, учитывайте класс их энергоэффективности, ознакомьтесь с инструкцией по использованию и используйте существующие экономные режимы потребления", - напомнили гражданам.

Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии (инфографика: facebook.com/shtab.zgurtovanyh)