Як підготувати батареї до опалювального сезону: покрокова інструкція

Новий опалювальний сезон розпочався у багатьох регіонах України, однак першими тепло у більшості населених пунктів отримали об'єкти соціальної сфери - медичні заклади, садочки, школи тощо. На черзі - будинки й квартири українців.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу урядової ініціативи "Штаб згуртованих громад" у Facebook.

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Навіщо готувати батареї до холодів

Українцям нагадали: щоб батареї в оселі під час опалювального сезону працювали максимально ефективно, важливо заздалегідь підготувати їх до холодів.

У Штабі згуртованих громад уточнили, що це:

збереже тепло в оселі

вбереже від проблем під час опалювального періоду

допоможе заощадити на енергоносіях

З огляду на важливість питання, громадянам надали покрокову інструкцію - як найкраще підготувати систему опалення до подачі тепла.

Перевірка на протікання

Спершу громадянам радять оглянути батареї та труби на наявність тріщин або протікань (звертаючи особливу увагу на з'єднання труб, де найчастіше можуть виникати проблеми).

Якщо наявне хоча б невеличке протікання, краще одразу викликати майстра для ремонту. Це допоможе уникнути більш серйозних проблем у розпал опалювального сезону.

"Не ігноруйте дрібні протікання: навіть незначні несправності можуть з часом стати серйозними", - додали у Штабі згуртованих громад.

Промивання системи

Промивання системи опалення радять проводити за умови, якщо батареї давно не промивалися. При цьому найкраще з цим питанням звернутися до фахівців, які зможуть промити систему професійно.

Це роблять для того, щоб зменшити кількість накопичених відкладень всередині батарей (вони зменшують їхню тепловіддачу).

Видалення повітря

Причиною нерівномірного нагрівання батарей може стати повітря у системі опалення. Щоб цього уникнути, українцям радять заздалегідь спустити повітря з системи:

знайти спеціальний клапан для відведення повітря (він зазвичай розташований на верхній частині батареї)

відкрити клапан (використовуючи ключ для клапана), допоки не почне витікати вода

закрутити клапан - як тільки вода почне текти рівномірно (без повітряних бульбашок)

Перевірка терморегуляторів

Якщо на батареях у вашій оселі встановлені терморегулятори, необхідно переконатися, що вони працюють коректно.

Для цього радять відкрити їх на повну потужність і простежити - чи батареї нагріваються рівномірно.

"Якщо регулятори працюють зі збоями, краще їх відремонтувати або замінити", - пояснили громадянам.

Тестування системи

Після вищезазначених кроків українцям радять протестувати систему в цілому. Для цього потрібно увімкнути опалення на кілька годин і перевірити, чи всі батареї нагріваються рівномірно.

"Якщо якась батарея залишається холодною, можливо, необхідне додаткове видалення повітря або навіть втручання фахівців", - уточнили автори інструкції.

Насамкінець громадянам порадили регулярно перевіряти стан батарей впродовж сезону - щоб вчасно виявити проблеми, якщо такі будуть наявні.

"Не забувайте про ізоляцію: утеплені труби допоможуть зберегти більше тепла в оселі... Дотримуючись цих простих порад, ви забезпечите максимальну ефективність роботи опалювальної системи та комфорт у вашій оселі впродовж всього холодного сезону", - підсумували у Штабі згуртованих громад.

Допис Штабу згуртованих громад (скриншот: facebook.com/shtab.zgurtovanyh)