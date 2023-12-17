Як вберегти себе від ураження чадним газом: пояснення МОЗ

Оксид вуглецю є токсичним газом, який утворюється внаслідок горіння в умовах браку кисню. Він не має кольору, запаху чи смаку, втім може бути смертельним для людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
Чим чадний газ небезпечний для людини
"Чадний газ з'єднується з гемоглобіном, внаслідок чого кров втрачає здатність переносити кисень до тканин, організм швидко відчуває його нестачу. Гіпоксія (сильний дефіцит кисню) внаслідок гострого отруєння чадним газом може призвести до незворотних пошкоджень мозку або серця", - пише пресслужба.
Які симптоми ураження:
Які прилади виділяють чадний газ:
Як не отруїтись чадним газом:
Нагадаємо, РБК-Україна нещодавно розповідало про те, як правильно та безпечно використовувати обігрівачі.
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