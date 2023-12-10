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Як правильно та безпечно використовувати обігрівачі: поради

Неділя 10 грудня 2023 11:09
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Як правильно та безпечно використовувати обігрівачі: поради Фото: як правильно та безпечно використовувати обігрівачі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

З настанням холодів українці все частіше використовують альтернативні джерела світла й опалення. Водночас не усі замислюються про їхню небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

"З настанням холодів, з відсутністю тепла та електропостачання, громадяни все більше використовують альтернативні джерела світла та опалення, закуповуючи електрообігрівачі, каміни, туристичні та автономні газові плитки, свічки, генератори тощо. Але маючи такі речі вдома, на жаль, мало хто замислюється про їхню небезпеку", - пише пресслужба.

Що радять в поліції:

  • уникати несертифікованих та саморобних приладів;
  • дотримуватись відстані від обігрівача до горючих матеріалів більше ніж за 0,25 метра;
  • не розташовувати обігрівач на шляхах евакуації;
  • не вмикати одночасно багато електроприладів;
  • обмежити доступ маленьких дітей до нагрівальних приладів;
  • не використовувати обігрівачі для сушіння одягу та інших матеріалів;
  • не залишати обігрівачі без нагляду;
  • вимикати обігрівачі, коли покидаєте оселею;

"Виконуйте правила безпеки - і ви збережете життя та здоров’я близьких, а також своє майно від пожежі", - додали в поліції.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як економити світло взимку, аби не збільшувати навантаження на енергосистему і не вивести її з ладу.

Також агентство розповідало, які прилади можна вимкнути, щоб не переплачувати за світло.

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