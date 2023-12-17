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Как уберечь себя от поражения угарным газом: объяснение Минздрава

Фото: как уберечь себя от поражения угарным газом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Оксид углерода является токсичным газом, который образуется в результате горения в условиях нехватки кислорода. Он не имеет цвета, запаха или вкуса, но может быть смертельным для человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Чем угарный газ опасен для человека 

"Угарный газ соединяется с гемоглобином, в результате чего кровь теряет способность переносить кислород к тканям, организм быстро испытывает его недостаток. Гипоксия (сильный дефицит кислорода) вследствие острого отравления угарным газом может привести к необратимым повреждениям мозга или сердца", - пишет пресс-служба. 

Какие симптомы поражения: 

  • головная боль;
  • тошнота;
  • учащенное дыхание;
  • слабость, чувство усталости;
  • головокружение;
  • спутанность сознания.

Какие приборы выделяют угарный газ: 

  • двигатели внутреннего сгорания автомобилей и судов; 
  • газовые, дровяные и угольные печи; 
  • портовые бензиновые генераторы; 
  • камины; 
  • угольные грили; 
  • газовые водонагреватели;
  • газовые обогреватели. 

Как не отравиться угарным газом: 

  • не оставляйте включенными газовые приборы без присмотра; 
  • для обогрева помещения используйте только предназначенные для этого приборы. Не используйте газовую плиту для обогрева; 
  • регулярно проверяйте газовое оборудование, вентиляционные каналы и дымоходы на исправность;
  • в помещении с печным отоплением всегда открывайте заслонку в печи или камине; 
  • не устанавливайте электровытяжку и газовую колонку в одном помещении; 
  • часто проветривайте помещение; 
  • установите прибор для определения концентрации угарного газа; 
  • не сжигайте в печке или камине ничего, если к ним не подключена вентиляция; 
  • не используйте генераторы на расстоянии менее 6 метров от окон, дверей или вентиляционных отверстий.

Напомним, РБК-Украина недавно рассказывала о том, как правильно и безопасно использовать обогреватели.

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Министерство здравоохранения Украины