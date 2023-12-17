Как уберечь себя от поражения угарным газом: объяснение Минздрава

Оксид углерода является токсичным газом, который образуется в результате горения в условиях нехватки кислорода. Он не имеет цвета, запаха или вкуса, но может быть смертельным для человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Чем угарный газ опасен для человека
"Угарный газ соединяется с гемоглобином, в результате чего кровь теряет способность переносить кислород к тканям, организм быстро испытывает его недостаток. Гипоксия (сильный дефицит кислорода) вследствие острого отравления угарным газом может привести к необратимым повреждениям мозга или сердца", - пишет пресс-служба.
Какие симптомы поражения:
Какие приборы выделяют угарный газ:
Как не отравиться угарным газом:
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