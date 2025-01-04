Як вберегти себе від грипу під час епідсезону: поради МОЗ
Ілюстративне фото: МОЗ розповів, як вберегти себе від грипу під час епідсезону(Getty Images)
Щоб забезпечити ефективний захист від грипу, вакцинація є важливим, але недостатнім заходом. Також необхідно дотримуватися низки простих правил, які посилюють захист від інфекційних хвороб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерство охорони здоров’я.
Основні поради:
- мийте руки регулярно з милом або використовуйте антисептик і намагайтеся не торкатися обличчя, щоб уникнути перенесення вірусу;
- підтримуйте чистоту в приміщенні: частіше провітрюйте кімнати та проводьте вологе прибирання;
- збалансоване харчування сприяє зміцненню імунітету, тому включайте у свій раціон овочі, фрукти, білки та корисні жири;
- достатній сон допомагає організму ефективніше боротися з інфекціями.
- фізична активність підтримує загальний тонус організму;
- уникайте стресу, оскільки він послаблює імунну систему;
- пийте багато води, щоб забезпечити достатню гідратацію організму.
Що робити у разі захворювання:
- залишайтеся вдома, щоб не поширювати інфекцію серед оточуючих;
- якщо хтось поруч хворий, уникайте близького контакту;
- прикривайте рот і ніс, коли чхаєте або кашляєте. Використовуйте одноразову серветку або чхайте у згин ліктя, щоб зменшити ризик передачі вірусу.
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