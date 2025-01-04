Як вберегти себе від грипу під час епідсезону: поради МОЗ

Ілюстративне фото: МОЗ розповів, як вберегти себе від грипу під час епідсезону(Getty Images)

Щоб забезпечити ефективний захист від грипу, вакцинація є важливим, але недостатнім заходом. Також необхідно дотримуватися низки простих правил, які посилюють захист від інфекційних хвороб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерство охорони здоров’я.

Основні поради: мийте руки регулярно з милом або використовуйте антисептик і намагайтеся не торкатися обличчя, щоб уникнути перенесення вірусу;

підтримуйте чистоту в приміщенні: частіше провітрюйте кімнати та проводьте вологе прибирання;

збалансоване харчування сприяє зміцненню імунітету, тому включайте у свій раціон овочі, фрукти, білки та корисні жири;

достатній сон допомагає організму ефективніше боротися з інфекціями.

фізична активність підтримує загальний тонус організму;

уникайте стресу, оскільки він послаблює імунну систему;

пийте багато води, щоб забезпечити достатню гідратацію організму. Що робити у разі захворювання: залишайтеся вдома, щоб не поширювати інфекцію серед оточуючих;

якщо хтось поруч хворий, уникайте близького контакту;

прикривайте рот і ніс, коли чхаєте або кашляєте. Використовуйте одноразову серветку або чхайте у згин ліктя, щоб зменшити ризик передачі вірусу.