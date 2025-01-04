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Як вберегти себе від грипу під час епідсезону: поради МОЗ

Субота 04 січня 2025 15:46
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Як вберегти себе від грипу під час епідсезону: поради МОЗ Ілюстративне фото: МОЗ розповів, як вберегти себе від грипу під час епідсезону(Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Щоб забезпечити ефективний захист від грипу, вакцинація є важливим, але недостатнім заходом. Також необхідно дотримуватися низки простих правил, які посилюють захист від інфекційних хвороб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерство охорони здоров’я.

Основні поради:

  • мийте руки регулярно з милом або використовуйте антисептик і намагайтеся не торкатися обличчя, щоб уникнути перенесення вірусу;
  • підтримуйте чистоту в приміщенні: частіше провітрюйте кімнати та проводьте вологе прибирання;
  • збалансоване харчування сприяє зміцненню імунітету, тому включайте у свій раціон овочі, фрукти, білки та корисні жири;
  • достатній сон допомагає організму ефективніше боротися з інфекціями.
  • фізична активність підтримує загальний тонус організму;
  • уникайте стресу, оскільки він послаблює імунну систему;
  • пийте багато води, щоб забезпечити достатню гідратацію організму.

Що робити у разі захворювання:

  • залишайтеся вдома, щоб не поширювати інфекцію серед оточуючих;
  • якщо хтось поруч хворий, уникайте близького контакту;
  • прикривайте рот і ніс, коли чхаєте або кашляєте. Використовуйте одноразову серветку або чхайте у згин ліктя, щоб зменшити ризик передачі вірусу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те який термометр ліпше купити: ртутний, електронний чи спиртовий.

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Мінстерство охорони здоров'я України
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