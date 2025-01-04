Как уберечь себя от гриппа во время эпидсезона: советы Минздрава
Иллюстративное фото: Минздрав рассказал, как уберечь себя от гриппа во время эпидсезона(Getty Images)
Чтобы обеспечить эффективную защиту от гриппа, вакцинация является важной, но недостаточной мерой. Также необходимо соблюдать ряд простых правил, которые усиливают защиту от инфекционных болезней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерство здравоохранения.
Основные советы:
- мойте руки регулярно с мылом или используйте антисептик и старайтесь не касаться лица, чтобы избежать переноса вируса;
- поддерживайте чистоту в помещении: чаще проветривайте комнаты и проводите влажную уборку;
- сбалансированное питание способствует укреплению иммунитета, поэтому включайте в свой рацион овощи, фрукты, белки и полезные жиры;
- достаточный сон помогает организму эффективнее бороться с инфекциями.
- физическая активность поддерживает общий тонус организма;
- избегайте стресса, поскольку он ослабляет иммунную систему;
- пейте много воды, чтобы обеспечить достаточную гидратацию организма.
Что делать в случае заболевания:
- оставайтесь дома, чтобы не распространять инфекцию среди окружающих;
- если кто-то рядом больной, избегайте близкого контакта;
- прикрывайте рот и нос, когда чихаете или кашляете. Используйте одноразовую салфетку или чихайте в сгиб локтя, чтобы уменьшить риск передачи вируса.
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