Как уберечь себя от гриппа во время эпидсезона: советы Минздрава

Чтобы обеспечить эффективную защиту от гриппа, вакцинация является важной, но недостаточной мерой. Также необходимо соблюдать ряд простых правил, которые усиливают защиту от инфекционных болезней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерство здравоохранения.

Что делать в случае заболевания:

Напомним, РБК-Украина писало о том какой термометр лучше купить: ртутный, электронный или спиртовой.

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