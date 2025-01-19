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Как уберечь ребенка от болезней в школе: советы Минздрава

Воскресенье 19 января 2025 23:14
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Как уберечь ребенка от болезней в школе: советы Минздрава Иллюстративное фото: в Минздраве объяснили, как уберечь детей от заболеваний в школе (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Соблюдение правил гигиены остается одним из самых простых и одновременно действенных способов предотвратить различные заболевания, начиная от инфекций желудочно-кишечного тракта и заканчивая гриппом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Нарушение правил личной гигиены часто приводит к развитию различных заболеваний желудочно-кишечного тракта, которые могут сопровождаться диареей или запорами. Также вследствие пренебрежения гигиеной возникают гельминтозы, дерматиты и не только.

Основное правило, которое необходимо соблюдать для поддержания гигиены, - это регулярное мытье рук с мылом. Особое внимание следует уделять этой процедуре перед едой, после посещения туалета и возвращения из мест скопления людей.

Соблюдая несколько простых правил, ребенок сможет защитить себя от многих возбудителей болезней. Например, учите его правильному мытью рук по такому алгоритму:

  • поднимите рукава, чтобы не намочить одежду;
  • смочите руки под струей воды;.
  • намыльте руки до образования пены, не забывая о тыльной стороне, между пальцами, под ногтями и запястье;
  • потрите руки друг о друга для тщательной очистки;
  • смойте пену большим количеством воды;
  • убедитесь в чистоте рук;
  • вытрите руки бумажным полотенцем или салфеткой;
  • закройте его полотенцем или салфеткой;
  • проверьте, прижав тыльную сторону рук к щекам.

Важным аспектом личной гигиены также является соблюдение правил гигиены питания. Кроме обязательного мытья рук перед приемом пищи, дети должны следить за тем, чтобы их посуда была чистой и целой. Также важно не делиться посудой с друзьями и не использовать чужие столовые приборы, чашки или другой кухонный инвентарь

Напомним, РБК-Украина писало советы о том, как избежать кишечных инфекций.

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Министерство здравоохранения Украины
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